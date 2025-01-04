教宗方濟各：服務有需要的人，就是延續基督的愛

教宗方濟各接見意大利卡坦扎羅馬耳他騎士團的洗者聖若翰和聖史若望善會，敦促他們特別在禧年期間熱心於個人及團體的祈禱，「懷著憐憫與溫柔去親近弱小者和有需要的人」。

（梵蒂岡新聞網）剛展開的禧年是「修和與希望的時節」。教宗方濟各元月3日在梵蒂岡接見意大利卡坦扎羅馬耳他騎士團的洗者聖若翰和聖史若望善會，向其成員如此表示。他省思了三個行動，即：朝拜、服務和前行。

朝拜

教宗在講話中首先表示，該善會敬禮的指路聖母（Odigitria）指向耶穌，祂是道路、真理和生命（參閱：若十四6）。指路聖母懷中抱著為我們降生的救世主。教宗強調，每當「朝拜聖體、服務近人」，以及投入城市生活時，就是為這愛的奧蹟作見證。

提到「朝拜」的行動，教宗叮囑他們要常祈禱。「特別是在聖年，我邀請你們熱心祈禱、個人與團體的祈禱。願這力量使你們這個歷史悠久的團體持續更新。事實上，熱忱守護著兄弟情誼。」

服務

談到服務，教宗闡明，照顧窮人、探望病患、與受苦者同在，意味著事奉天主。教宗期勉在場眾人如同耶穌那樣慈愛。

「朝拜與服務緊密相連，我們永遠不應該忘記這點。基督來到世界上，是為了服事人：你們像是連著葡萄樹的枝條，當你們懷著憐憫與溫柔去親近弱小者和有需要的人時，也是在延續祂的愛。」

懷著憐憫與溫柔去親近貧困弱小，讓人想起天主善待我們的三個行動：親近、憐憫和溫柔。教宗重申，天主慈愛地親近我們。

前行

「前行」這個行動則邀請眾人「堅忍地」跟隨耶穌，「在這段塵世的旅途中維繫信仰的熱火」。

教宗最後感謝這個善會每年獻上羅馬聖若望拉特朗大殿的復活節蠟燭，以及支持教宗愛德工作的善款。教宗鼓勵所有的人「懷抱希望繼續這條慷慨的道路」。

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