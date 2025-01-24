教宗傳播日文告：我夢想一種帶來希望的傳播

教宗方濟各為第59屆世界社會傳播日發表文告，邀請傳播從業人員採用一種「不帶敵意」的傳播方式，「不要販賣假象或恐懼」，卻懂得尋求並發揚那些「浸潤在善中的故事」，讓世界不再對弱小者的呼聲充耳不聞。

（梵蒂岡新聞網）唇槍舌戰經常會引發真槍實彈的流血衝突，在此情況下我們應該做溫和的傳播者。女人和男人類似於淘金者，尋求「善的火花」，以及那些使人心胸開闊、激發友愛的故事、那些消除冷漠、猜忌和仇恨的故事。簡而言之，希望的講述者應當在各地開枝散葉。這是教宗方濟各在禧年期間對傳媒工作者的「夢想」。

刻意製造事端的傳播

教宗方濟各在他為第59屆世界社會傳播日撰寫的文告中如此表示。這份文告於元月24日發表，開門見山檢視了當前做新聞的各種方法，它們往往無法激發希望。

教宗寫道，有一種傳播煽動「恐懼、絕望、偏見、怨懟、狂熱，甚至是仇恨」，經常「簡化事實」，只用一個口號來刺激情緒反應或是「把話語當成一個刀刃來使用」，甚至到了散布「不實或捏造消息」的地步，「以發出那些鼓動人心、挑唆是非、製造傷害的訊息」。

教宗也觀察到，從脫口秀到「社交媒體上的筆戰」，一種爭強好勝的表達方式可能會時時刻刻都讓「爭鋒相對和彼此對立的模式」占上風，從而導致「公共輿論受到操控」。

在困境中的旅途夥伴

在各種令人擔憂的現象當中，教宗談起「有計劃地分散注意力」的問題。這是因為數字世界的系統「依照市場的邏輯」來勾勒我們的樣貌，「修改我們對現實的洞察力」。教宗指出一種務必擺脫的邏輯，即：傳播需要分辨出一個「敵人」，然後加以攻擊。

相反地，教宗夢想中的傳播「能夠使我們成為眾多弟兄姊妹旅途中的夥伴」，並且「在一個如此艱難的時代裡能在他們心中重新點燃希望」。但願傳播能向心靈說話，所激起的「不是封閉和憤怒的激動反應，而是開放與友誼的態度」；願傳播「能倚靠美和希望，在看似絕望至極的處境中也不例外」。

要溫和地說話，不可自得其滿

教宗對傳播的願景受到《伯多祿前書》的啟發（參閱：三15-16）。伯多祿宗徒在這封書信中叮囑眾位基督徒，說：「若有人詢問你們心中所懷希望的理由，你們要時常準備答覆。」

教宗由此提出基督徒傳播特有的三個訊息：「即使在似乎失去一切時，也看見一絲隱藏的善」，懂得反映出天主聖愛的美妙和新穎之處，懂得「溫和」地傳播。

教宗寫道：「我夢想中的傳播不販賣假象或恐懼，卻能給予希望的理由。」為了達成這點，「我們必須改掉那些愛當主角和自以為是的『毛病』，避免在說話時自得其滿的危險」。

希望的故事

教宗進一步將傳播放在富含「社會寓意」的禧年背景下討論，建議要發現並講述一些「浸潤在希望中的故事」、「充滿善的故事」，在「時事的曲折當中」尋獲這些故事。

教宗最後總結道：「找到這些希望的種子並使之成長，是美好的事。這有助於世界不再對弱小者的呼聲充耳不聞、不再冷眼旁觀、不再那麼封閉。」

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