教宗方濟各：許多新聞工作者用自己的熱血提供了服務

“自由、負責任和正確的報導是知識、經驗和品德的財富，必須加以守護和推廣。沒有這一點，我們就會不再分辨真相和謊言；沒有這一點，我們就會面臨日益增長的偏見和極化，這些會破壞公民共存的紐帶，並阻止重建兄弟友愛。”這是教宗方濟各向參加禧年傳播界慶典活動的人士表達的一個思想。

（梵蒂岡新聞網）來自世界各地的許多傳播從業人員元月25日上午在保祿六世大廳參加了禧年傳播界慶典活動，並晉見教宗方濟各。教宗提前來到會場，簡短問候了在場參加慶祝活動的媒體工作人員。教宗將事先準備的講稿交給聖座傳播部部長，然後接見上前問候他的神長們，以及大廳內的傳播從業人員。

以下是教宗這次講話的全文：

親愛的姐妹和弟兄們，早晨好！

我感謝你們來了這麼多人，來自遠近這麼多不同的國家。在這裡見到大家確實很美好。我感謝在我之前發言的嘉賓，瑪利亞·雷薩（Maria Ressa）、科拉姆·麥卡恩（Colum McCann）和馬里奧·卡拉布雷西（Mario Calabresi），也感謝烏托·烏吉（Uto Ughi）大師送上的音樂禮物，這是傳播和希望的一種途徑。

我們的這次相會是聖年的第一項盛大活動，專為“充滿活力的世界”、傳播界而舉行。這個禧年是在人類歷史的艱難時刻舉行，世界仍受到戰爭和暴力的傷害，許多無辜的鮮血在淌流。為此我首先要感謝所有冒著生命危險去尋求真相和報導戰爭恐怖的傳播工作者。我希望在祈禱中紀念所有在一年來喪生的人，這是新聞工作者最致命的一年。你們的一些同事用自己的熱血提供了服務，我們要默默地為他們祈禱。

有些人只是想忠於自己的記者、攝影師、視頻工作者的職業，只想去親眼目睹，並設法敘述他們的所見所聞，就被監禁。我也想和你們一起謹記他們所有人。他們為數眾多！但在這聖年，在這傳播界的禧年慶典，我懇求那些能行使權力的人，讓所有遭到不公正囚禁的記者獲得釋放。願也能為他們打開一扇“門”，使他們跨過這道門重獲自由，因為新聞記者的自由增進我們所有人的自由。他們的自由就是我們每個人的自由。

我懇求，正如我多次所請求的，以及我的前任也曾多次請求的那樣，新聞自由和表達思想的自由，以及基本的知情權應當得到捍衛和維護。自由、負責任和正確的報導是知識、經驗和品德的財富，必須加以守護和推廣。沒有這一點，我們就會不再分辨真相和謊言；沒有這一點，我們就會面臨日益增長的偏見和極化，這些會破壞公民共存的紐帶，並阻止重建兄弟友愛。

新聞工作不只是一種職業。它是一項召叫和使命。在講述事實以及講述事實的方式上，你們傳播工作者在今日社會中具有重大的角色。我們知道：言語、態度、語調能起決定性的作用，產生差別，一種是重新燃起希望、架起橋樑、敞開大門的傳播，另一種則加大分歧、極化，以及簡化現實。

你們肩負一項特殊的責任。你們從事的是一項珍貴的工作。你們的工具是文字和影像。但在它們之前，還有研究和反思、觀察和聆聽的能力；能夠站在那些被邊緣化的人、那些被視而不見、聽而不聞人的一邊，同時也在那些閱讀你們、聆聽你們、注視你們的人的心中，重新喚起善與惡的意識，使他們懷念你們所傳述的善，而在傳述中，你們也見證了善。

在這次特別相會中，我願意與你們深入交談。我很高興能這樣做，以你們的兩位同事剛才分享的想法和提問為起點。

瑪利亞，妳談到了歷史要求我們做出改變、為戰勝謊言和仇恨所必需的改變，以及勇氣在這方面的重要性。的確，為做出改變需要勇氣。勇氣這個詞來自拉丁文，意思是“用心”。這是一種內在的推動、源自內心的力量，它讓我們能夠面對困難和挑戰，不被恐懼所壓倒。

用“勇氣”一詞，我們能概述最近這些年的世界社會傳播日文告的所有省思，包括昨天發表的文告：用心聆聽、用心發言、守護內心的智慧、分享心中的希望。因此，在這些年裡正是內心將我們對傳播進行省思的指南指示給我。因此，除了為讓記者們獲得釋放的呼籲外，我願意再加上關乎我們眾人的另一項“呼籲”：就是心中內在力量的“釋放”。是每個人內心的力量！接納這呼籲的不應是別人，而是我們。

自由是做出選擇的勇氣。我們要藉著禧年的機會來加以更新，重新找到這份勇氣。這是把內心從使它腐壞的事物中釋放出來的勇氣。我們要把尊重人性中最高貴的部分重新放在內心的中心位置，避免讓內心充滿會腐朽及使它腐壞的東西。我們每個人所做的選擇都很重要，例如，驅除因在社交媒體上不斷“滑手機”成癮而造成的“大腦腐爛”，而“滑手機”則被牛津詞典定為年度詞彙。若不是大家共同致力於教育，尤其是青年教育，哪裡能夠治療這種疾病呢？

我們需要傳媒掃盲，好能接受教育，以及對批判性的思考、知識所需的耐心分辨進行教育；促進個人成長和每個人對自己團體的未來都能積極參與。我們需要勇敢的企業家、勇敢的信息工程師，使傳播之美不被破壞。重大的改變不可是眾多沉睡的頭腦所為，而是從開明者心靈的共享做起。

聖保祿的心就是如此。教會正是在今天慶祝他的皈依。在這個人身上發生的改變是如此地具有決定性，所標誌的不僅是他個人的歷史，也是整個教會的歷史。保祿的脫胎換骨是因著他與復活且永生的耶穌面對面的相遇。為走上一條令人轉變之路的力量，總是由人與人之間直接的溝通而產生。你們要想想，每當你們接觸因無知或偏見而彼此對立的現實時，在你們的工作中潛藏著多大的改變力量！在保祿身上，皈依來自於環射在他身上的光，以及隨後阿納尼雅在大馬士革對他的講解。你們的工作也能且必須提供這樣的服務：為那些能打動人心和讓我們以不同方式看待事物的光芒找到正確的字眼。

在此，我想抓住講述、講故事和聽故事的轉化力量，這是科拉姆所強調的主題。讓我們再次回到保祿的皈依。這件事在《宗徒大事錄》中足足敘述了三次（九1-19；廿二1-21；廿六2-23），但核心始終是掃祿與基督的個人相遇；敘述的方式改變了，但根本且具有轉化性的經驗並未改變。

講一個故事就等於邀請我們去經歷。當首批門徒走近耶穌，詢問祂“辣彼！，你住在哪裡？”（若一38）時，耶穌並沒有回答及給他們住址，而是說：“你們來看看吧！”（第39節）。

這些故事揭示出我們是一個活躍組織的一部分；交織在一起的絲線使我們彼此相連。並非所有的故事都是良好的，但這些也必須被說出來。惡應被看到才能得救贖；但為了不損壞共存的脆弱細線，就需要把故事講好。

因此，在這個禧年，我向聚集在這裡的各位和全世界的傳播工作者發出另一項呼籲：你們也要講述希望的故事、滋養生命的故事。你們講述的故事也應成為希望的講述。當你們講述邪惡時，也要留有空間，讓撕裂的事物有修補的可能，讓善的動力能修補破碎的事物。你們要播下詢問的種子。講述希望意味著，即使一切看似迷失，卻仍能看到一絲隱藏的善，意味著能在絕望中仍懷著希望。這意味著當大地仍被灰燼覆蓋時，卻發現嫩芽的萌發。講述希望意味著具有一種能改變事物的眼光，使它們成為它們能夠是、必須是的樣貌。這意味著讓事物朝向它們的終向行進。

這就是故事的威力。這就是我鼓勵你們要做的：講述希望、分享希望。正如聖保祿所說，這是你們的“一場好仗”。

謝謝，親愛的朋友們！我衷心祝福你們和你們的工作。請不要忘記為我祈禱。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html