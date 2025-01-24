教宗接見意大利汽車俱樂部

教宗接見意大利俱樂部代表團，提醒人們注意汽車交通造成的汙染和危險，並希望加強可持續的交通。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各1月23日在梵蒂岡克萊孟廳接見了意大利汽車俱樂部代表團。他強調說，要教育人們尊重交通規則，因為旅行是學習的機會，而不是悲慘的痛苦。

駕車旅行很容易使人聯想到禧年朝聖。常見的危險是“走錯路”，不論是身體還是精神上的，都會發現自己“陷入困境”或者“迷失方向”。教宗強調說，聖年對每個人而言是個“希望的契機”，是重新定義自己的最終目標的機會。

接著，教宗提醒在場的人不要停滯不前，而是要將目光投向“永遠的福樂，有耶穌、聖母瑪利亞和諸聖人作伴”。絕對不要氣餒，必須以常新的熱情再出發。

教宗指出教育人們尊重交通規則的重要性。這項任務首先從學校和意大利汽車俱樂部推動的教育計劃開始。這些舉措不只是傳授技術知識，還要培養深植於心的風險觀念，以實現“道路零傷亡”的宏偉目標。“這是一個計劃，但首先是一項責任。”

最後，教宗也提到“教育”和“環境”這兩個重要的詞匯。汽車交通給“共同家園”及其居民的生活質量帶來重大影響。減少其後果是一項迫切的挑戰，需要利用現代技術提供的機會和推動“共同的合作與行動”，來實現人人可享有的可持續交通。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html