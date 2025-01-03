教宗方濟各對新奧爾良恐怖襲擊事件“深感悲痛”

在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、寄發給新奧爾良總教區艾蒙德總主教的信函中，教宗方濟各對發生在新奧爾良的恐怖襲擊事件“深感悲痛”，並向受恐怖襲擊影響的人表達精神上的關懷。

(梵蒂岡新聞網) 教宗方濟各表示，在獲悉美國新奧爾良市最近發生的恐怖襲擊造成的“傷亡”後，他“深感悲痛”。教宗在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、寄發給新奧爾良總教區艾蒙德（Gregory Aymond）總主教的信函中如此表示。

教宗表示，他向該城市所有人“保證靈性的關懷，把遇難者交付於全能天主慈悲的聖愛中，並為受傷者和喪失親人的人祈求治癒與安慰”。“作為在主內平安與力量的承諾，聖父教宗頒賜他的降福”。

恐怖襲擊事件發生後，艾蒙德總主教在其聲明中表示，為襲擊事件的受害者祈禱。他稱襲擊事件是“對人性生命全然不尊重的表現”，也感謝執法人員和醫護人員“面對如此邪惡的”的恐怖襲擊所表現出的英勇行為。

2025年1月1日，在美國新奧爾良市一名42歲男子駕駛一輛皮卡車高速衝向人群，造成15人死亡、數十人受傷的慘劇。

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