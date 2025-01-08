教宗公開接見：面對童工的禍患，基督徒不可冷眼旁觀

教宗方濟各在週三公開接見中省思了童工的「禍患」。他告訴基督徒，當孩童「非但沒有被愛和保護，反而被奪去童年、夢想，淪為剝削和邊緣化的受害者時，切莫冷眼旁觀」。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月8日在梵蒂岡保祿六世大廳舉行了2025禧年的首次週三公開接見活動。聖誕節是最適合省思孩童處境的時節，教宗在要理講授中談論了童工的「禍患」。

教宗首先沉痛表示，我們所處的世代「創造出人工智能，計劃在多個星球生活，但是對於童年遭受羞辱、剝削和重傷致死的禍患，卻還沒有予以重視」。

回到聖經，聖父教宗指出，「子女」一詞在舊約裡幾乎出現了5千次。他引用《聖詠》說：「子女全是上主的賜予。」（一百廿七3）但「不幸的是，那份禮物不見得受到尊重」。縱觀歷史，舊約不僅展現出「喜悅之歌」，也有「受害者的吶喊」：「想想今天有多少孩子死於飢餓或貧困，或是忍受炸彈的折磨。」

進入到新約，教宗方濟各提到基督誕生時黑落德王屠殺無辜嬰孩的事件：「陰暗的悲劇在歷史上以其他形式反覆發生。」耶穌聖嬰、聖母瑪利亞和大聖若瑟被迫體驗到「在異鄉當難民的夢魘」，今天也有很多人如此。

長大成人的耶穌在公開傳道時，打破那「把孩童視為物品」的成規，吩咐祂的門徒們讓小孩子接近祂。更有甚者，耶穌稱孩子是成年人應當效法的榜樣（參閱：路十八16-17）。

說到當下，一種「不尊重生命的經濟」造成太多孩童被迫勞動、遭到剝削。教宗表示，「凡是承認自己是天主兒女的人，都不能無動於衷，不可接受我們幼小的弟兄姊妹非但沒有被愛和保護，反而被奪走童年、夢想，淪為剝削和邊緣化的受害者」。

教宗最後祈求天主「使我們的理智和心靈向關懷和溫柔敞開」。但願「每個男孩和女孩都能在年齡、智慧和恩寵上漸漸地增長（參閱：路二52），領受並付出愛」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html