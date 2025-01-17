教宗接見阿根廷司鐸：始終要謙卑，驕傲使人更軟弱

教宗方濟各1月16日在梵蒂岡接見位於羅馬的阿根廷司鐸公學的神父們，鼓勵他們效法阿根廷聖布羅切羅神父的芳表，服務最弱小的人，並“像美洲獅一樣”與靈魂的敵人奮勇戰鬥。

(梵蒂岡新聞網) 教宗方濟各1月16日上午在梵蒂岡接見了位於羅馬的阿根廷司鐸公學的神父們。在與神父的親切交談中，教宗也希望與他們一起主持彌撒，並共同享用晚餐，就如他以前在阿根廷的牧職習慣一樣。

以聖布羅切羅神父為表率，活出司鐸的奉獻精神

在講話中，教宗特別提及他的祖國阿根廷的聖人布羅切羅（José Gabriel del Rosario Brochero）。這位聖人在阿根廷廣為人知，是生活於19世紀至20世紀的教區司鐸，一生致力於服務窮人，建設教堂、學校和道路。後來，聖人在探訪痲瘋病人時，也感染了痲瘋病。教宗指出，聖布羅切羅神父是“為福音艱苦奮戰”的表率。

教宗說：“我們必須堅定地承擔起這司鐸的身份，堅信我們的聖召不是附加的，不是達到其他目的的手段，⋯⋯絕對不是。聖召是天主在我們生命中的計劃，就是天主要在我們的身上看到祂的計劃，是祂聖愛的目光所推動的。”天主的聖愛“植根於我們真正的本質中”。

為他人的福祉而辛勞

教宗繼續說道，聖布羅切羅神父“與靈魂的敵人戰鬥，就像美洲獅一樣，當牠們無法站立自衛時，就會放低自己來戰鬥。因此，‘放低自己’就是要照料內在的生活，以極大的謙卑，保持內心的火焰，因為‘站立’在我們的驕傲中，我們會更軟弱”。

絕不忽視聖體聖事

隨後，教宗提到“司鐸的弟兄情誼”。教宗表示，神父應該與主教以及其他司鐸弟兄共同培養弟兄情誼；與他們分享自己所擁有的一切；接受他人的指正；要常領受吿解聖事，請其他司鐸提點自己度虔敬的生活。無論是在物質還是在靈修生活方面，都要與他人分享，這就司鐸的全部生活。

最後，教宗提醒這些與他會晤的阿根廷神父們，絕不要忽視聖體聖事，布羅切羅神父“從來沒有忽視”聖體聖事，而是為此付出了巨大的犧牲。

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