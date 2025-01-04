教宗接見視障者和盲人聯盟：願你們成為希望的記號

教宗方濟各接見意大利視障者和盲人聯盟成員，提及弗拉薩蒂等希望的朝聖者，鼓勵他們步武這些前人的芳蹤。

（梵蒂岡新聞網）「永不停止、從未到達。」希望的朝聖者應當在辛苦尋求終向的旅途中抱持這種態度。這份幸福歷久彌新、「與眾不同」、毫不膚淺，卻能深入人心、充滿人心並溫暖人心。這是「耶穌的喜樂」。教宗方濟各元月3日在梵蒂岡接見意大利視障者和盲人聯合會的代表團，向他們提出了這點。

在任何年齡都要始終前行

教宗首先祝賀在場眾人新年快樂，由此提及剛展開的禧年。他要求大家複誦「希望的朝聖者」一詞，祝福他們堅定渴望「向前邁進」，「做個始終前行的人」。「在任何年齡層：孩子、青年、成人、老人，都要不斷前進。」

自由去愛與服務

教宗指出，每段旅程都有其最終目的地，這能在疲憊和逆境中給予支持。禧年的目的地是聖門，它象徵著耶穌救恩的奧跡。跨越聖門讓我們得到新生命，擺脫各種奴役狀態，「自由地去愛與服務」。

教宗祝願大家真心渴望與耶穌相遇，去認識祂、聽從祂。這能賦予生命意義，使之洋溢著新的喜樂。「一種不同的喜樂、不膚淺表面的喜樂，卻能充滿心靈，使之溫暖。這種喜樂是平安、是美善、是溫柔。耶穌的喜樂正是如此」。

希望的重要榜樣

過去有無數的「希望的朝聖者」品嚐過這份喜樂。教宗提出幾個重要的榜樣，例如：弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）、亞西西的方濟各和加辣，以及耶穌聖嬰的德肋撒。他們跟在場的許多人一樣是「孩子和青年」，教宗期勉每一個人追隨這些前人的芳表。

教宗最後表示，這麼一來，「對那些遇見我們的人來說，我們也會成為希望的小小記號。這是我對自己和對你們的期許」。

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