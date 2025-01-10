教宗：友愛的社會懂得為所有殘疾和脆弱騰出空間

教宗方濟各接見「生命學校」項目的推動者。他表示，唯有恢復以人為中心，我們才能建設一個真正公正且團結的社會。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月10日上午接見了生命學校（Écoles de Vie(s)）項目的推動者。該項目受到教宗方濟各提出的全球教育契約的啟發，在培育領域展開工作。

發展青年的潛能

教宗表示，接納所有人及其脆弱，該項目將他「時常期許的走出去的教會落到實處」。走出去的教會「敞開並接納，能親近每一個人，照料受苦者的創傷，輕柔撫慰那些缺乏溫情的人，將跌倒在地的人扶起來」。

「青年雖然有其限度，卻格外富有意想不到的潛能。我們蒙召創造空間，讓他們能充分表達自己。」

秉持福音風格

教宗讚許「生命學校」的風格正是福音的風格，符合教會的社會訓導。換句話說，「每個人，無論他有多脆弱，都攜帶著固有的價值」。「每個人的生命都有不可剝奪的尊嚴」，它是天主恩賜的禮物，應當「懷著愛與尊重予以接納」。

「在這希望的禧年，我鼓勵你們堅毅地繼續下去，因為只有恢復以人為中心，整合其靈性幅度，我們才能建設一個真正公正且團結的社會。」

教宗指出，該項目把所有人，包括「因殘疾或脆弱而被邊緣化的人在一個友愛且喜樂的團體內的位置，還給他們」。

教宗最後祝願他們的工作「能啟發其它惠及最弱小者的舉措」。教宗說：「願你們的行動能為年輕世代迫切需要的整體教育開啟新願景。」

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