教宗公開接見：我們必須保護所有孩童，對虐待絕不容忍

教宗方濟各在例行的週三公開接見活動中繼續以孩童為主題的要理講授，尤其談論了保護和促進兒童福祉的議題，籲請眾人保護他們免於虐待和剝削。

（梵蒂岡新聞網）「耶穌在其行動中反覆重申保護、接納和關愛孩童的重要性。」教宗方濟各元月15日在梵蒂岡保祿六世大廳主持週三公開接見活動，強調了這一點。他繼續以孩童為主題的要理講授，並以其福祉為本週的重點。他指出，主耶穌關愛每一個人，視之為天主的兒女，而且格外關心那些最小的人。

即使只有一個孩子受虐，也是太多

「然而，即使在當今世界，也有數以億計的兒童被迫勞動，而且他們當中有許多人暴露在格外危險的工作中」。更有甚者，教宗指出，有些男孩和女孩淪為「人口販運的奴隸、賣淫和色情影像」的受害者，或者「被迫結婚」。

教宗表示，在我們的社會裡，虐待和傷害孩子的形式有很多。「虐待兒童不論屬於何種性質，都是卑劣又殘忍的行徑。」

教宗強調，這「不僅是我們社會的禍患和犯罪，更是嚴重違背天主的誡命。沒有一個孩子應該受到虐待。即使只有一個案件，也已經是太多」。

喚醒良知

教宗催促道，「因此，務必喚醒良知，落實對受虐孩童和青年的具體關懷和援助，同時也要在那些為他們提供平靜成長的機會與安全環境的人之間培養信任與協作」。

普遍的貧窮、社會支援家庭的工具短缺、失業和工作不穩定，這些都給孩童造成負擔，他們為此付出極大的代價。教宗深知這點，並譴責孩子如何經常遭到「利用」。

教宗強調，滿足這些孩子的需求，乃是一項重大的道德義務。

我們會盡本分嗎？

聖父教宗沉痛地指出，今天有多少生活貧困的孩童不得不工作，還有一些孩子遭受虐待或傷害，甚至是依賴毒品或幫派。

面對這個令人沮喪的現實，教宗呼籲個人和社會採取具體行動。他表示，很多國家和國際組織已經制定法律和頒布法令來打擊童工現象，但我們還可以做的更多。教宗籲請記者們善盡本分：他們可以幫助社會大眾了解問題並找出解決方法。

比方說，我們可以避免從那些剝削童工的公司那裡購買商品或是投資它們。我們也可以注視德肋撒修女的榜樣，她邀請我們去幫助兒童在安全和愛中以符合人性的方式成長，這樣他們才能變成一個更美好未來的希望。教宗問道：「我們會盡本分嗎？」

聖德肋撒修女的芳表

有些人看到孩童被迫早熟時，沒有轉面不顧，而是提出質疑。教宗向他們表達感謝。

提到加爾各答的聖德肋撒修女，教宗讚許她是最弱勢、被遺忘的男孩和女孩的「母親」，並鼓勵眾人效法她的溫柔與關愛，願「她能陪伴我們看見那些不被重視的孩子、世界上太多的奴隸。我們不能把他們拋棄在不義中不管」。

教宗最後敦促所有天主教徒和善心人士盡其所能去保護並促進孩童的福祉。

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