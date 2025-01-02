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教宗三鐘經：戰爭慘無人道，它撕碎母親的心

教宗元月1日帶領信眾誦念三鐘經時，特別念及所有的母親，尤其是內心充滿痛苦的母親，因為“她們的子女被暴力、傲慢和仇恨奪走了”。

梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於元月1日、天主之母節在梵蒂岡宗座大樓窗口帶領聚集在聖伯多祿廣場上的信眾誦念《三鐘經》。在念經前的講話中，他特別念及所有痛苦的母親。

關於耶穌基督降生成人，教宗說，“事實上，上主來到世界上是將祂自己的生命賜予我們。我們要想想這一點：所有人都是子女，沒人能選擇自己的出生。但天主為了我們卻選擇了降生成人：耶穌是祂永恆和無限之愛的啟示，為世界帶來了和平”。

教宗指出，聖母瑪利亞的心“是傾聽天使加俾額爾宣報的耳朵；是給淨配若瑟的幫手；是依撒伯爾晚年時得到的擁抱。在聖母瑪利亞的心中懷有對每個子民的救贖和拯救的希望”。

就如往常那樣，最後教宗問了一些問題。他說，在降生奧跡前，“我如何以和平、寬恕及修和的不求回報的行動來回報如此大的恩典？”。教宗相信，每個人都能找到一些事做，這會給人帶來益處。

今天，在這新年的伊始，在這世界和平日，“讓我們念及那些內心充滿喜樂的母親，以及所有內心充滿痛苦的母親，因為她們的子女被暴力、傲慢和仇恨奪走了。和平是多麼美好的事，戰爭是多麼的慘無人道，它撕碎母親的心”。

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2025 January 02, 13:04

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。