教宗三鐘經：戰爭慘無人道，它撕碎母親的心

教宗元月1日帶領信眾誦念三鐘經時，特別念及所有的母親，尤其是內心充滿痛苦的母親，因為“她們的子女被暴力、傲慢和仇恨奪走了”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於元月1日、天主之母節在梵蒂岡宗座大樓窗口帶領聚集在聖伯多祿廣場上的信眾誦念《三鐘經》。在念經前的講話中，他特別念及所有痛苦的母親。

關於耶穌基督降生成人，教宗說，“事實上，上主來到世界上是將祂自己的生命賜予我們。我們要想想這一點：所有人都是子女，沒人能選擇自己的出生。但天主為了我們卻選擇了降生成人：耶穌是祂永恆和無限之愛的啟示，為世界帶來了和平”。

教宗指出，聖母瑪利亞的心“是傾聽天使加俾額爾宣報的耳朵；是給淨配若瑟的幫手；是依撒伯爾晚年時得到的擁抱。在聖母瑪利亞的心中懷有對每個子民的救贖和拯救的希望”。

就如往常那樣，最後教宗問了一些問題。他說，在降生奧跡前，“我如何以和平、寬恕及修和的不求回報的行動來回報如此大的恩典？”。教宗相信，每個人都能找到一些事做，這會給人帶來益處。

今天，在這新年的伊始，在這世界和平日，“讓我們念及那些內心充滿喜樂的母親，以及所有內心充滿痛苦的母親，因為她們的子女被暴力、傲慢和仇恨奪走了。和平是多麼美好的事，戰爭是多麼的慘無人道，它撕碎母親的心”。

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