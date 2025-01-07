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教宗三鐘經：在人類最黑暗的夜晚打開光明之窗

教宗5日誦念三鐘經時，邀請信眾邁出第一步，從困難中走出來，效仿上主，在“需要希望與和平的”時期重新找到光明。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月5日主日在梵蒂岡宗座大樓窗口帶領信眾誦念三鐘經。他在念經前的講話中省思了當天的福音，強調天主聖愛的力量，其超越任何障礙和拒絕，繼續照耀並指明我們前行的道路。聖誕節體現了這一點，“天主子降生成人，克勝了許多高牆和分歧”。

“在耶穌的時代，‘重要人物’的心思意念是封閉的，他們最關注的是捍衛權力而不是尋找上主。面對這些，耶穌分擔了瑪利亞和若瑟的卑微生活，儘管他們很窮，可他們接納了祂，讓祂在愛中成長”。耶穌奉獻自己，與牧羊人相遇，與賢士相遇。

教宗邀請聚集在聖伯多祿廣場上的朝聖者注視天主，儘管有許多看似矛盾的挑戰，但天主永不止息地接觸所有人，我們要在我們所在之處，“即使在人類最黑暗的夜晚，也要打開黑暗無法遮蔽的光明之窗”。

接著，教宗表示，“這是一個安慰和鼓勵我們的事實，尤其是在我們的時期，一個困難的時期，它極其需要光明、希望與和平，人們有時會製造最具複雜的情況，似乎無法從中走出來。很多情況看似無法擺脫”。

教宗邀請我們“不要害怕邁出第一步，這是上主今天的邀請：我們不要害怕邁出第一步，這需要勇氣來做。但我們無須害怕，要向受苦者敞開關懷、寬恕、憐憫與修和的光明之窗，這是我們需要邁出的許多第一步，為的是讓所有人的道路更加清晰、更加安全和可行”。

最後，教宗敦促信徒在剛剛開始的禧年中，“成為希望的使者，以簡單而具體的方式向生命說‘是’”，要選擇生命。

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2025 January 07, 11:46

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。