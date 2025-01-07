教宗三鐘經：在人類最黑暗的夜晚打開光明之窗

教宗5日誦念三鐘經時，邀請信眾邁出第一步，從困難中走出來，效仿上主，在“需要希望與和平的”時期重新找到光明。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月5日主日在梵蒂岡宗座大樓窗口帶領信眾誦念三鐘經。他在念經前的講話中省思了當天的福音，強調天主聖愛的力量，其超越任何障礙和拒絕，繼續照耀並指明我們前行的道路。聖誕節體現了這一點，“天主子降生成人，克勝了許多高牆和分歧”。

“在耶穌的時代，‘重要人物’的心思意念是封閉的，他們最關注的是捍衛權力而不是尋找上主。面對這些，耶穌分擔了瑪利亞和若瑟的卑微生活，儘管他們很窮，可他們接納了祂，讓祂在愛中成長”。耶穌奉獻自己，與牧羊人相遇，與賢士相遇。

教宗邀請聚集在聖伯多祿廣場上的朝聖者注視天主，儘管有許多看似矛盾的挑戰，但天主永不止息地接觸所有人，我們要在我們所在之處，“即使在人類最黑暗的夜晚，也要打開黑暗無法遮蔽的光明之窗”。

接著，教宗表示，“這是一個安慰和鼓勵我們的事實，尤其是在我們的時期，一個困難的時期，它極其需要光明、希望與和平，人們有時會製造最具複雜的情況，似乎無法從中走出來。很多情況看似無法擺脫”。

教宗邀請我們“不要害怕邁出第一步，這是上主今天的邀請：我們不要害怕邁出第一步，這需要勇氣來做。但我們無須害怕，要向受苦者敞開關懷、寬恕、憐憫與修和的光明之窗，這是我們需要邁出的許多第一步，為的是讓所有人的道路更加清晰、更加安全和可行”。

最後，教宗敦促信徒在剛剛開始的禧年中，“成為希望的使者，以簡單而具體的方式向生命說‘是’”，要選擇生命。

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