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教宗三鐘經：將領洗的日子視為在聖神內重生的日子

教宗於12日主受洗節帶領信眾誦念《三鐘經》時，邀請信徒反省自問，“我感到天主愛我和陪伴我嗎？”

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於1月12日主受洗節在梵蒂岡宗座大樓窗口主持《三鐘經》祈禱活動。他在念經前的講話中，邀請聚集在聖伯多祿廣場上的信徒珍惜和紀念自己的領洗這一神聖聖事，將受洗的日子視為“新的生日”來慶祝。

教宗省思了耶穌“與祂的子民”接受洗者若翰的洗禮時體現出的謙卑態度。在耶穌“受洗的時候聖神顯現出來了”。

“面容和聲音”是天主聖父顯現的兩個方面。教宗說，“天父通過聖子”顯現自己，為了與祂的子女對話，天主建立了一個“特殊的”場所。天父與聖子的交談伴隨著第二個“記號”，即聲音，“你是我的愛子”。

教宗邀請眾人反省幾個問題：“我們感到被愛嗎？我感到被天主所愛和陪伴，或者我想天主離我很遠？我們能在耶穌和弟兄姐妹身上認出天主的面容嗎？我們習慣於聆聽祂的聲音嗎？”

接著，教宗問到關於個人領洗的日子，說，謹記這個日子“非常重要”。他給大家一個“作業”，就是回到家後向自己的父母或者代父母問問自己領洗的確切日子。“要將這一天視為新的生日來慶祝：這是在天主聖神內誕生的日子。不要忘記這個日子”。

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2025 January 13, 10:45

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。