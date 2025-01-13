教宗三鐘經：將領洗的日子視為在聖神內重生的日子

教宗於12日主受洗節帶領信眾誦念《三鐘經》時，邀請信徒反省自問，“我感到天主愛我和陪伴我嗎？”

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於1月12日主受洗節在梵蒂岡宗座大樓窗口主持《三鐘經》祈禱活動。他在念經前的講話中，邀請聚集在聖伯多祿廣場上的信徒珍惜和紀念自己的領洗這一神聖聖事，將受洗的日子視為“新的生日”來慶祝。

教宗省思了耶穌“與祂的子民”接受洗者若翰的洗禮時體現出的謙卑態度。在耶穌“受洗的時候聖神顯現出來了”。

“面容和聲音”是天主聖父顯現的兩個方面。教宗說，“天父通過聖子”顯現自己，為了與祂的子女對話，天主建立了一個“特殊的”場所。天父與聖子的交談伴隨著第二個“記號”，即聲音，“你是我的愛子”。

教宗邀請眾人反省幾個問題：“我們感到被愛嗎？我感到被天主所愛和陪伴，或者我想天主離我很遠？我們能在耶穌和弟兄姐妹身上認出天主的面容嗎？我們習慣於聆聽祂的聲音嗎？”

接著，教宗問到關於個人領洗的日子，說，謹記這個日子“非常重要”。他給大家一個“作業”，就是回到家後向自己的父母或者代父母問問自己領洗的確切日子。“要將這一天視為新的生日來慶祝：這是在天主聖神內誕生的日子。不要忘記這個日子”。

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