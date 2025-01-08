帕羅林樞機將赴約旦主持奉獻聖堂禮，教宗致函鼓勵基督徒

聖座國務卿帕羅林樞機將於元月10日以教宗使節的身份在約旦河畔主持聖堂奉獻禮。該聖堂的建設歷時15年，教宗為此發表信函。

（梵蒂岡新聞網）「天主的聖意不是讓人們彼此毫無聯繫，個別地得到聖化與救援，而要他們組成一個民族，在真理中認識祂、虔誠地事奉祂。」（教會憲章，9號）教宗方濟各以梵蒂岡第二屆大公會議教會教義憲章的這段話為開頭，用拉丁文撰寫了一封信給聖座國務卿帕羅林樞機。他獲任命為教宗使節，預計於元月10日在約旦為耶穌受洗堂主持奉獻禮。

期待已久的聖堂

帕羅林樞機當天上午11點要在約旦河畔耶穌受洗的地點主持彌撒、聖堂奉獻和啟用典禮。共祭的神長包括耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機。

教宗在信函中指出，在約旦的基督徒正熱切期盼耶穌受洗堂的隆重奉獻禮。該聖堂的建設耗費了將近15年的時間，它是教會關愛這個信友團體的記號。

世界和平、宗教自由

教宗接著邀請帕羅林樞機鼓勵約旦基督徒愈加效法基督，懷著常新的力量，表現出對教會和福音的熱愛，並見證堅定的信德、活潑的望德和對近人的愛德。

最後，教宗囑咐帕羅林樞機在這個機會上轉達他對與會者的問候，不僅是參禮的天主教徒，還有在場的民政當局、其他宗教的信徒，以及所有推動教會使命、宗教自由、世界和平及人類福祉的人。

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