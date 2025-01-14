基督徒祈禱合一週：教宗主持晚禱、紀念尼西亞大公會議

元月25日聖保祿宗徒歸化日，教宗將於當天下午在羅馬城外的聖保祿大殿主持晚禱禮儀活動。羅馬教區將在三個不同教會團體的教堂籌辦“巡迴守夜祈禱”活動。

（梵蒂岡新聞網）2025年是紀念尼西亞大公會議召開1700週年的一年，普世教會的紀念活動使本年度舉行的基督徒合一祈禱週更具特殊意義。教宗方濟各將於18日至25日祈禱週的最後一天，即25日聖保祿宗徒歸化日下午5點30分，在羅馬城外的聖保祿大殿主持祈禱週的閉幕晚禱禮儀活動。

羅馬教區將於本月23日週四下午6點，在三個不同教會團體的禮儀場所，即基督新教信義宗教堂、東正教教堂和天主教聖嘉彌祿聖堂，籌辦巡迴守夜祈禱活動。這不是一個單純的守夜祈禱活動，同時也伴隨著一個短程的朝聖活動。信義宗的馬諾基奧（Mirella Manocchio）牧師、東正教的卡特納斯（Simeone Katzinas）神父和羅馬教區大公運動和對話的代表里恰爾迪（Paolo Ricciardi）主教分別為在三個教堂參禮的信眾提供福音默想。每個教堂都將分發象徵光明和希望的燭燈。

本次基督徒合一祈禱週的主題取自《若望福音》中的一句話：“你信麼？”（十一26）。祈禱和反思內容由意大利北部伯塞隱修院團體的弟兄姐妹們撰寫。

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