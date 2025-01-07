羅馬聖保祿大殿聖門開啟：在這受傷時期也有希望

主顯節前夕，羅馬城外聖保祿大殿總鐸哈維樞機在禧年主題曲的歌聲中跨過這座大殿的聖門。他在彌撒講道中強調，教會邀請每個朝聖者「在信仰的足跡上展開靈性的旅途」。

（梵蒂岡新聞網）「我喜歡，因為有人向我說：我們要進入上主的聖殿！耶路撒冷！我們的雙足，已經站立在你的門口。」（詠一百廿二1-2）在這段聖詠和號角聲中，羅馬城外聖保祿大殿的聖門緩緩打開。這是本次禧年打開的第五道聖門，也是最後一道開啟的聖門。此前，梵蒂岡聖伯多祿大殿、羅馬雷比比亞監獄、羅馬拉特朗聖若望大殿，以及羅馬市中心聖母大殿，已經先後開啟聖門。

開啟聖門禮儀

城外聖保祿大殿距離外邦人的宗徒聖保祿致命地只有數公里之遙，一直守護著這位聖人的遺骸。大殿的十字聖架下方以拉丁文書寫「唯一的希望」（Spes unica）。在這希望的標誌下，大殿總鐸哈維（James Michael Harvey）樞機主持開啟聖門儀式。

他首先走向大殿正面右邊的一扇淺浮雕銅門，上面描繪了聖保祿的生平。在靜默祈禱中，樞機推開聖門，大殿鐘聲旋即響起。在禧年主題曲的歌聲下，樞機帶領眾人魚貫而入。聖座福音傳播部代理部長、禧年籌備人菲西凱拉（Rino Fisichella）總主教也在現場，當天的參禮者超過2800人。

喜樂與希望

哈維樞機從聖門的開啟出發，展開他的講道。樞機說：「我們懷著無比的喜樂跨過聖殿的門檻，因為我們象徵性地跨越了希望之門。」

樞機闡述聖年的兩個關鍵詞：喜樂與希望。「喜樂是因為救世主誕生了，希望是因為基督是我們的希望。」

寬恕和慈悲

談到喜樂，樞機指出，「對於在耶穌基督內的救贖之恩，喜樂也是理當懷有的情緒」，它在這艱難時刻與教會和天主子民的生活時光相連結。在這聖誕期與禧年喜上加喜的時刻，每個人都能在寬恕中找到天上的那顆星。

「聖門的開啟標誌出基督以祂的道成肉身、聖死與復活開啟了救恩的路徑，召叫教會全體成員與天主和好、與近人和好。」懷著信德跨越聖門，意味著進入「慈悲與寬恕的時期」，好讓「不叫人蒙羞的望德之路」得以向每一個人打開（參閱：羅五5）。

這位總鐸疾呼：「我們現在極其需要希望！後疫情時代不幸因各種悲劇、戰爭和危機而受傷，在這樣的時代，那份無疑與未來有關的希望，當下也品嚐得到。」

希望的朝聖者

在談論希望時，哈維樞機引用了教宗方濟各去年12月11日在週三公開接見活動中的要理講授，重申希望「不是一句空話，也不是我們希望事情進展更好的模糊願望。希望是一種信念，因為相信天主既許必踐」。我們不該認為望德是一種「消極的德行」，「只是等待事情發生」。事實上，望德「非常活躍」，有助於促成事情。

2025禧年如同每個聖年一樣，要求我們成為朝聖者。哈維樞機表示，這需要我們「感到自己屬於一個兩千年來在現世走遍大街小巷、宣揚主耶穌復活的團體」。教會邀請每個朝聖者「在信仰的足跡上展開靈性的旅途」。

樞機最後總結道：「基督徒的望德的確在我們的朝聖旅途中支持我們。」聖誕節、禧年和世人的旅程此刻都在等待希望的朝聖者的步伐。

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