羅馬聖保祿大殿聖門開啟：在這受傷時期也有希望
（梵蒂岡新聞網）「我喜歡，因為有人向我說：我們要進入上主的聖殿！耶路撒冷！我們的雙足，已經站立在你的門口。」（詠一百廿二1-2）在這段聖詠和號角聲中，羅馬城外聖保祿大殿的聖門緩緩打開。這是本次禧年打開的第五道聖門，也是最後一道開啟的聖門。此前，梵蒂岡聖伯多祿大殿、羅馬雷比比亞監獄、羅馬拉特朗聖若望大殿，以及羅馬市中心聖母大殿，已經先後開啟聖門。
開啟聖門禮儀
城外聖保祿大殿距離外邦人的宗徒聖保祿致命地只有數公里之遙，一直守護著這位聖人的遺骸。大殿的十字聖架下方以拉丁文書寫「唯一的希望」（Spes unica）。在這希望的標誌下，大殿總鐸哈維（James Michael Harvey）樞機主持開啟聖門儀式。
他首先走向大殿正面右邊的一扇淺浮雕銅門，上面描繪了聖保祿的生平。在靜默祈禱中，樞機推開聖門，大殿鐘聲旋即響起。在禧年主題曲的歌聲下，樞機帶領眾人魚貫而入。聖座福音傳播部代理部長、禧年籌備人菲西凱拉（Rino Fisichella）總主教也在現場，當天的參禮者超過2800人。
喜樂與希望
哈維樞機從聖門的開啟出發，展開他的講道。樞機說：「我們懷著無比的喜樂跨過聖殿的門檻，因為我們象徵性地跨越了希望之門。」
樞機闡述聖年的兩個關鍵詞：喜樂與希望。「喜樂是因為救世主誕生了，希望是因為基督是我們的希望。」
寬恕和慈悲
談到喜樂，樞機指出，「對於在耶穌基督內的救贖之恩，喜樂也是理當懷有的情緒」，它在這艱難時刻與教會和天主子民的生活時光相連結。在這聖誕期與禧年喜上加喜的時刻，每個人都能在寬恕中找到天上的那顆星。
「聖門的開啟標誌出基督以祂的道成肉身、聖死與復活開啟了救恩的路徑，召叫教會全體成員與天主和好、與近人和好。」懷著信德跨越聖門，意味著進入「慈悲與寬恕的時期」，好讓「不叫人蒙羞的望德之路」得以向每一個人打開（參閱：羅五5）。
這位總鐸疾呼：「我們現在極其需要希望！後疫情時代不幸因各種悲劇、戰爭和危機而受傷，在這樣的時代，那份無疑與未來有關的希望，當下也品嚐得到。」
希望的朝聖者
在談論希望時，哈維樞機引用了教宗方濟各去年12月11日在週三公開接見活動中的要理講授，重申希望「不是一句空話，也不是我們希望事情進展更好的模糊願望。希望是一種信念，因為相信天主既許必踐」。我們不該認為望德是一種「消極的德行」，「只是等待事情發生」。事實上，望德「非常活躍」，有助於促成事情。
2025禧年如同每個聖年一樣，要求我們成為朝聖者。哈維樞機表示，這需要我們「感到自己屬於一個兩千年來在現世走遍大街小巷、宣揚主耶穌復活的團體」。教會邀請每個朝聖者「在信仰的足跡上展開靈性的旅途」。
樞機最後總結道：「基督徒的望德的確在我們的朝聖旅途中支持我們。」聖誕節、禧年和世人的旅程此刻都在等待希望的朝聖者的步伐。
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