在協議的框架下，冀偉忠神父成為呂梁的主教

2025年1月20日星期一，中國山西省呂梁市汾陽舉行主教祝聖禮，冀偉忠神父被祝聖為主教。他於2024年10月28日被教宗任命為呂梁的主教。

(梵蒂岡新聞網)聖座新聞網室1月20日發表公告稱：“2025年1月20日星期一，安多尼・冀偉忠神父被祝聖為主教，他於2024年10月28日被教宗任命為呂梁的主教（中國山西省），其候選資格是在聖座與中華人民共和國之間臨時協議的框架中批准的。”

公告還寫到，冀偉忠是山西文水人，出生於1973年8月3日。他曾在北京就讀於中國天主教神哲學院，並於2001年10月14日被祝聖為汾陽教區的司鐸。隨後，他在德國聖奧斯定大學獲得神學碩士學位。他在汾陽教區服務，曾任堂區副主任司鐸、教區牧靈中心主任和副主教的職務。

聖座新聞網室同時發表公告，“廢除汾陽教區及建立呂梁教區（中國）”。

公告表示：“為促進對上主羊群的牧靈照顧，並為更有效地致力於它的神益，教宗方濟各於2024年 10月28日決定廢除在中國大陸於1946年4月11日由教宗比約十二世建立的汾陽教區。同時，教宗方濟各建立了新的呂梁教區，作為山西教省的太原省屬教區，其主教席位在呂梁市汾陽市的耶穌聖心主教座堂內。新教區的邊界包含以下區域：離石區、汾陽市、孝義市、文水縣、交城縣、興縣、臨縣、柳林縣、石樓縣、嵐縣、方山縣、中陽縣、交口縣。而岢嵐縣、靜樂縣則併入太原總教區；平遙縣、介休縣則併入榆次教區。為此，呂梁教區的地域與呂梁地級市的地域相符，總面積為21000平方公里，居民總人口為3346500人，其中約兩萬天主教教友，由51位神父和26位修女為其服務。”

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