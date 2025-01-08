麥克爾羅伊樞機獲任命為華盛頓總主教

教宗方濟各接受了格雷戈里樞機辭去領導美國華盛頓總教區的牧職，並任命麥克爾羅伊樞機為新任總主教。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各接受了格雷戈里（Wilton Daniel Gregory）樞機辭去治理美國華盛頓教省總教區的牧職後，任命麥克爾羅伊（Robert Walter McElroy）樞機為新任教省總主教。後者從2015年3月份起領導聖地牙哥教區。

麥克爾羅伊樞機於1954年2月5日出生在加州舊金山，在聖若瑟小修院求學，他先後在哈佛大學和斯坦福大學取得學士和碩士學位。在加州聖巴特利爵修院完成學業後，他在羅馬宗座額我略大學取得倫理神學博士學位，並在斯坦福大學取得政治學博士學位。

麥克爾羅伊於1980年4月12日晉鐸，屬於舊金山教省總教區。2010年7月6日，他獲任命為舊金山輔理主教，同年9月7日晉牧。他在帶領聖地牙哥教區期間，2022年8月27日蒙教宗方濟各擢升為樞機。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html