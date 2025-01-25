教宗任命科瓦卡德樞機為聖座宗教交談部部長

印度籍的科瓦卡德樞機獲任命為聖座宗教交談部部長，接替去年11月去世的阿尤索樞機的職務。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月24日任命印度籍科瓦卡德（George Jacob Koovakad）樞機為聖座宗教交談部部長，接替於去年11月離世的阿尤索樞機的職務。科瓦卡德樞機擔任的聖座國務院教宗旅行事務負責人的職務依然保留。

新部長於1973年8月11日在印度切蒂普扎（Chethipuzha）出生，2004年7月24日晉鐸。他獲得教會法學位後，於2006年進入聖座外交界服務，被派往聖座駐阿爾及利亞大使館擔任秘書一職。自2009年起，他先後在聖座駐韓國、伊朗、哥斯達黎加和委內瑞拉的使館任職。2020年，科瓦卡德在聖座國務院一般事務部門服務。

教宗方濟各於2021年將教宗旅行事務委託給科瓦卡德。2024年10月25日，他獲任命為主教，同年11月24日，敘利亞－馬拉巴爾禮教會埃爾訥古勒姆－安加馬里（Ernakulam-Angamaly）大總主教塔蒂爾（Raphael Thattil）在金格納傑里將其祝聖為主教。在2024年12月7日的樞密會議上，科瓦卡德主教被教宗擢升為樞機。

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