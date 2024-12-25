教宗2024年聖誕文告：讓我們邁向天主的心門

教宗方濟各在2024年聖誕文告中強調，天主始終向我們敞開祂的心門。讓我們回到祂的身邊，接受祂的寬恕。教宗為世界各地受苦的百姓發聲，強調上主在等待格外脆弱的人。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各依循慣例於12月25日耶穌聖誕正日從梵蒂岡聖伯多祿大殿的中央陽台發表《聖誕文告》，並降福羅馬城和全世界。他籲請眾人鼓起勇氣「讓武器噤聲並克服分裂」。他祈願在烏克蘭、中東、非洲、緬甸、塞浦路斯和美洲多國的衝突和危機得以結束。在禧年，教宗邀請眾人不要害怕，因為天主等著我們回到祂的身邊，祂寬恕一切。

天主敞開的心門

教宗首先指出，天主子降生成人的奧蹟發生在兩千多年前；今天，「救恩的永恆聖言今天再次且真實地道成肉身」。祂告訴每個男女，告訴全世界：「我愛你，我寬恕你。回到我身邊吧！我的心門為你敞開。」

為此，教宗高聲疾呼說：「姊妹弟兄們，天主的心門永遠敞開，讓我們回到祂身邊去吧！讓我們回到那愛我們、寬恕我們的聖心！讓我們領受祂的寬恕，讓我們與祂和好！」

禧年聖門的真諦

這便是禧年聖門的真諦。教宗闡明，他前一晚在聖伯多祿大殿開啟的聖門是「為所有人敞開的救恩之門」。「那是仁慈的天父在世界當中、在歷史當中打開的門，讓我們大家都能回到祂身邊。我們每個人都有如迷途的羊，需要一位牧者和一道門來回到天父的家。耶穌就是牧者，耶穌就是那道門。」

「弟兄姊妹，你們不要害怕！門已經敞開，門已大大敞開！不必敲門，它已經開了。你們過來吧！讓我們與天主和好，從而與自己和好，能夠彼此和好，甚至與我們的敵人和好。」

教宗說：「在這聖誕佳節、禧年之初，我邀請你們每一個人，每一個民族和國家要有勇氣跨越聖門，成為希望的朝聖者，讓武器噤聲，超越分歧！」

掛念世界上受苦的百姓

教宗由此念及在世界各地受苦的百姓，祈願在「飽受磨難的烏克蘭」和中東不再有武器的囂張。「目光注視著白冷城的搖籃」，教宗惦記著「在巴勒斯坦、以色列，尤其是在加沙的親愛的基督徒團體」，並且關懷在黎巴嫩，特別是該國南部的基督徒團體，以及在敘利亞的基督徒團體。教宗也關心利比亞人民，「鼓勵他們找出一些能促成全國和解的方法」。

剛果民主共和國有成千上萬的孩童因罹患麻疹而命懸一線，「但願救世主的降生能將希望的時節帶給這些孩童的家庭」，並帶給該國東部、布基納法索、馬里、尼日爾、莫桑比克的百姓。「他們遭遇人道主義危機的主因是武裝衝突和恐怖主義的禍患，而且此危機在氣候變化的破壞性效果下不斷惡化」。

教宗也牽掛著非洲之角各國的人民，為他們「呼求和平、和諧與友愛之恩」。教宗懇求「至高者的聖子支持國際社會」將人道救援物資送去給蘇丹平民百姓的工作，以及促進停火談判的任務。

「願耶穌聖誕的宣報能為緬甸居民送去安慰。他們因為持續的武裝衝突，遭受嚴重的苦難，不得不逃離家園。願耶穌聖嬰啟發美洲的政治當局和所有善心人士，好能儘快在真理和正義中找到有效的解決之道來促進社會和諧。我特別想到海地、委內瑞拉、哥倫比亞和尼加拉瓜。」

禧年也是促使一切製造隔閡的牆倒下的機會，例如已經嚴重傷及塞浦路斯島50年之久的分裂。教宗祝願「能夠達成一個有共識的解決方法來終止分裂，並且讓塞浦路斯所有團體的權利和尊嚴都完全受到尊重」。

重新發現生命的意義與神聖性

我們受邀去跨越耶穌這道大大敞開的門，「去重新發現我們生命的意義和一個生命的神聖性，恢復人類大家庭的基本價值」。主耶穌「在門檻那裡等待著我們，等待我們每一個人，尤其是最脆弱的人」，包括：「孩童，所有飽受戰爭之苦和忍飢受餓的孩童；老人，那些迫不得已孤苦零丁且被遺棄的老人；那些失去家園或逃離故鄉，試圖尋找安全的棲身之地的人」。祂等待那些「失業或找不到工作的人、雖然坐牢卻始終是天主兒女的人，以及因信仰而受迫害的人」。

在這喜慶的日子，教宗不忘向「默默且忠實」行善的人表達感激，例如：「父母、教育者和老師，他們肩負著培育後代子孫的重大責任；警方，以及投入愛德善功的人，特別是散落在世界上的傳教士，他們將光明和安慰帶給許多處於困境的人。我們要對他們所有人說聲：謝謝！」

禧年是寬恕的良機

教宗最後祈願「禧年是免除債務的機會，尤其是重壓在最貧困國家上的債務」。「每個人都蒙召寬恕所受到的冒犯，因為天主子誕生在寒冬黑夜裡，免除了我們的一切罪債」。

「祂來是為了治癒我們並寬恕我們。希望的朝聖者，讓我們前去與祂相遇！我們要向祂敞開我們的心門，讓我們向祂敞開我們的心靈之門，如同祂向我們大大敞開了祂聖心之門一樣。」

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