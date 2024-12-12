教宗2025年世界和平日文告：我們都欠天主的債

教宗方濟各2025年世界和平日文告的主題為“寬免我們的罪債：將你的平安賜予我們！”其中為各民族“走上希望的道路”提出3項可能的行動：寬免外債和承認生態債務、廢除死刑，以及在對抗飢餓上投資。

（梵蒂岡新聞網）“願2025年是增進和平的一年！”：在禧年和第 58 屆世界和平日即將來臨之際，教宗方濟各再次呼籲和平，一種“真正而持久”的和平、超越契約爭議或人的妥協的和平，一種由天主賜予的和平，不再斤斤計較、不再固執於自私和沮喪，而是懷著希望展望未來。

對抗剝削的邏輯，需要一種文化變革

聖座新聞室12月12日公布及介紹了教宗方濟各第 58 屆世界和平日文告的內容，其主題為：“寬免我們的罪債：將你的平安賜予我們！”這個主題取自《天主經》，意在開啟一種文化變革，讓人與人之間的關係不再受“剝削邏輯”所支配，不再是強者凌駕弱者。

教宗表示，“在今日世界這個相互連結的地球村”裡，需要聆聽窮人和大地的呼聲，聆聽“受威脅的人類”的呼聲，因為“沒有人來到世界上是為了受壓迫”，而“我們生來就是為按照上主的旨意，做自由的人”。

人類生存受到的具體威脅

回顧聖若望保祿二世昔日已經指出的“罪惡結構”，今天因“廣泛的同謀”，這些結構進而得到鞏固和支持，教宗方濟各因此譴責那些損害地球的“各種不平等”：

“我特別指的是對移民的非人性待遇、環境惡化、錯誤資訊造成的混亂、拒絕任何形式的對話，以及對軍事工業的巨額投資。這些都是具體威脅全人類生存的因素。”

折斷不義的枷鎖，開啟希望的道路

羅馬主教敦促道，我們都有責任，我們都必須“打破不公義的枷鎖，宣揚天主的公義”，同時開啟文化與結構上的改變，從而認識到我們不僅是天主及其恩賜的“債務人”，也“依照共同與不同責任的邏輯，彼此互為需要”。只有讓這些改變“觸動我們的心靈”，禧年為我們每個人“才能重新開啟希望的道路”。

“希望藉著慷慨而變得豐盛，不計較、不算計債務人的口袋、不操勞自己的賺取，心中只有一個目的：扶起跌倒的人、包扎破碎的心，釋放被各種形式的奴役所束縛的人。”

寬免外債，承認生態債務

因此，教宗建議在 2025 年採取“可能的行動”：第一項行動是關於外債和生態債務這“同一枚硬幣的兩面”。外債和生態債務的邏輯導致富有國家肆意剝削最貧窮國家的“人力和自然”資源，“以滿足自身市場的需求”。

“我邀請國際社會採取行動免除外債，承認世界的北部和南部之間存在的生態債務。這是對團結互助的呼籲，尤其是對公義的呼籲。”

教宗強調，我們不能僅限於“孤立的慈善行為”，也需要“發展新的金融結構，進而建立一種全球性的金融章程，以各民族之間的團結互助及和諧為基礎”。

在所有國家廢除死刑

第二項行動是“一種促進尊重人性尊嚴的堅定承諾，從受孕到自然死亡的人的尊嚴”。為促進“生命文化”，教宗指出“一個具體行動”。

“我指的是在所有國家廢除死刑。事實上，這項措施不僅損害了生命的不可侵犯性，也毀掉了人對寬恕和重生的各種希望。”

投資於對抗飢餓，而非軍備

此外，為了在“這個滿是戰爭的時代”“建立新的和平道路”，教宗希望沿著保祿六世和本篤十六世的足跡，讓金融投資重新得到思考。

“我們至少應將軍備開支的一個固定百分比用於建立一個世界基金，最終消除飢餓，並促進最貧困國家的教育活動，促進可持續發展，以及對抗氣候變化。”

解除武備的心必會聽到窮人的呼喚

教宗繼續表示，誰採取這三項行動，就會看到那“萬分渴望”和平的目標正在接近，因為和平“不僅是停止戰爭，也是一個新世界的開始，一個我們發現有所不同、更團結、更友愛的世界”。和平文告的結尾是祈禱，祈求上主將和平賜予每一個善心的人"。

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