教宗：只有男性的神學只是一半神學，神學需要女性的貢獻

教宗方濟各12月9日上午接見了參加關於神學的未來的國際會議的人士。教宗鼓勵全體與會者探討神學的“遺產”，好能回應當今世界的挑戰並幫助我們“重新思考”未來。

(梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月9日上午在梵蒂岡接見了參加關於神學的未來國際會議的人士，此次會議由聖座文化教育部主辦，主題為神學的“遺產與思考”，與會者超過450人。

神學如“光”

教宗首先提醒來自世界各地的神學家，如何繼承先人的偉大神學遺產，從而思考神學的未來。教宗表示，每當他思考神學時，腦海中就浮現出光。光““謹慎、柔和、謙遜”，光“使事物顯現出來，卻不顯示自己”。同樣，神學也應“隱密而謙卑”地工作，使基督的光和祂的福音得以顯現。

教宗說：“從這個觀察中，就能看到一條道路：那就是，尋求恩寵並存留在與基督的友誼恩寵中，基督是來到這個世界上的真光。”

思考未來

教宗反省到，每一種神學都“產生於與基督的友誼，以及祂對兄弟姐妹和世界的愛”。“過去的神學遺產若能繼續回應今天的挑戰”，並幫助“思考未來”，神學家們蒙召共同行走在這個旅程中，這幾天的神學會議會是重要的。於是，教宗提醒道，“只有男性的神學只是一半的神學”，因為“有些事情唯有女性才能直覺到，神學需要她們的貢獻”。

神學應為眾人所用

隨後，教宗談到今天的一個趨勢，說道：“一些年以來，在世界許多地方，男人和女人，尤其是中年人，也許已經大學畢業。他們渴望加深信仰，願意開始一個新的旅程，他們經常註冊大學的一個課程”。

為此，教宗最後說：“拜託了，如果這些人中的任何一個人去敲神學、神學院的大門，請讓他們看到大門是敞開著的。你們要讓這些女性和男性在神學中找到一個開放的家，一個他們能繼續行走的地方，他們在那裡能夠尋找、找到並再次尋找的地方。”

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