教宗接見西西里神學院師生：你們要做希望的傳教者

教宗方濟各接見意大利西西里卡塔尼亞聖保祿神學院團體成員，敦促他們在當地的社會挑戰中做希望的傳教者。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月6日在梵蒂岡接見了意大利西西里卡塔尼亞聖保祿神學院約200名陶成者、教職員和學生。教宗鼓勵他們「繼續攜手前行，提供有廣泛基礎的培育，好能影響教會與社會的生活」，因為「西西里需要一些能懷著希望展望未來的男女」。

攜手前行

教宗首先讚許卡塔尼亞神學院對當地教會的重大貢獻，指出該神學院與巴勒莫神學院的合作是個「能啟發其他地方教會在這方面並肩共進的榜樣」。

事實上，「我們在談共融時，也必須涵蓋教育機構之間的關係。它們在神學省思的激勵下成了共融與使命的實驗室」。

西西里需要心懷希望的男女

教宗接著談到西西里當前的挑戰，包括普遍的腐敗、有組織的犯罪，這一切阻礙該地區的發展。

教宗表示，「西西里需要一些能懷著希望展望未來的男女，他們能培養下一代在維護公共福祉方面自由且廉潔地行事，剷除新舊貧窮問題」。

為基督徒合一效勞

適逢聖尼各老瞻禮，教宗呼求這位使東西方團結的聖人庇佑，並敦促卡塔尼亞神學院響應他為紀念尼西亞大公會議1700週年而發出的號召，邁向基督信徒「有形可見」的合一。

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