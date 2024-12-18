教宗致函學生：你們每個人都能改變世界

教宗向齊聚羅馬的青年寄發訊息，指出他們每個人都能「為世界帶來一些新意」。

（梵蒂岡新聞網）意大利基督徒勞工協會（ACLI）羅馬分會於12月17日舉辦活動，向學生介紹勞動界。在此機會上，教宗方濟各寄發訊息，告訴學生「世界正在他們面前敞開」。「你們抵達時，它或許看似擁擠且焦慮，但它缺乏你們的貢獻。我想要告訴你們每一個人，你們能為世界帶來一些新意。因著你們，每件事，的確是每一件事，都會有所改變」。

勞動與心靈

教宗接著對心靈進行反思，也就是他最近在《祂愛了我們》通諭中闡述的主題，並邀請眾人思索這概念對今天的勞工有何意義。

一般而言，教宗把心靈與愛和友誼相連結，「但事實上，我們也將心靈帶進我們的工作裡。對聖經來說，心靈是做決定的地方，要予以守護！」

教宗繼續表示，「我對你們寫這些，是因為你們要進入勞動界。你們也許會由於對你們的期待而被壓得幾乎喘不過氣來」。「在這個情況下，你們要學會守護你們的心靈，好能保持平安和自由。面對那些羞辱你們及造成你們不適的要求，面對那些有損你們真誠的運作方式和要求，你們要不屈不撓」。

堅守原則

為了對世界作出貢獻，教宗強調，一個人不必「什麼都接受，連邪惡也不例外」。「對於你們不相信的模式，你們不要隨波逐流，以謀求社會聲望或更多的錢財。魔鬼使我們彼此疏遠，撲滅我們的夢想，讓我們變得孤獨和聽天由命」。

教宗最後邀請學生「並肩合作，建設網絡」，好能「重建我們共同的家園，重新編織人類友愛的網」。「人心懂得如何去盼望。所有的工作都不會使我們彼此疏遠，卻讓我們獲得自由，這從心靈開始」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html