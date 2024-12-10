教宗接見團結之手組織：聖母是你們使命的典範

教宗方濟各強調，團結之手組織的工作受到「女性才華」的啟發。他們致力於在發展中國家根除飢餓、落後和缺乏教育的問題。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月9日在梵蒂岡接見了團結之手（Manos Unidas）組織成員。在該機構成立65週年的機會上，教宗指出，他們在發展中國家推動進步的工作具有「女性才華特有的敏銳和堅毅」。

團結之手組織是天主教消除世界飢餓運動的委員會，始於1959年，是西班牙公教進行會的婦女們對聯合國糧農組織有關號召作出的回應。他們致力於解決「世界上絕大多數的人對糧食、文化和天主的飢渴」，教宗對他們的努力予以認可。

童貞榮福瑪利亞是出類拔萃的婦女

教宗省思團結之手組織的工作，稱他們發揮「女性才華特有的敏銳和堅毅」。教宗由此提及童貞榮福瑪利亞，因為「童貞瑪利亞是出類拔萃的婦女」。

他解釋道，聖母瑪利亞是「我們的人性得以完全實現的典範；通過她，在天主的聖寵下，我們人人都能盡一份心力，讓世界變得更美好」。教宗表示，團結之手組織正是依照成員之間為人母親、女兒和妻子者的「特質、直覺和現實情況」來制定其宗旨的。

基督信仰有關人的觀點

團結之手組織的特別使命是對抗飢餓、落後和缺乏教育的問題，「懷著女性精神特有的憐憫和堅忍」行事。教宗強調，這項使命要「本著基督信仰有關人的觀點才能實現，其基礎是福音和教會社會訓導」。

接著，教宗鼓勵團結之手組織繼續他們「志願服務和協助的美好使命」，並邀請他們在即將來臨的禧年期間做「希望的朝聖者」，在幫助「最脆弱和有需要者改善物質條件、道德進步、精神成長」方面作出貢獻。

建設愛的文明

聖父教宗最後表達了將臨期的祝福。但願這段盼望天主實現許諾的時節「有助於我們大家達成靈性的更新，為建設期待已久的愛的文明加磚添瓦」。

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