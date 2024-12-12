教宗方濟各：促進人的發展需要可持續的經濟

12月11日上午，教宗在主持週三的例行公開接見活動前，接見了參加第一屆“人類經濟論壇”會議的人士。他指出，“為消除貧困，恢復被排斥者的尊嚴，照料共同家園，人們的目光必須始終聚焦於人的各個方面”。

(梵蒂岡新聞網)要以“全面視野”，也就是懷著一致的願景看待人類與世界；在應對緊急情況和需求時，不把事情分而處理，卻採用整合的方式。這是12月11日上午在週三公開接見活動開始前，教宗方濟各接見在羅馬參加第一屆“人類經濟論壇”的與會人士時傳達的重點，也是《願祢受讚頌》通諭的精華所在。

具體的人

教宗在講話中明確重申，尋求“可持續及全面的人類發展對於保護和促進普遍的共同利益具有決定性作用”。但要使其深刻發展，就必須“始終聚焦於具體的人的各個方面，與貧困作抗爭，恢復被排斥者的尊嚴，同時照顧我們共同的家園”。

在進程中相互支持

談到可持續性，教宗指出的另一個面向涉及經濟體系，就是那些越是能“長期相互支持”的經濟，由此產生的促進人類發展的計劃就越是“有效”。最後，在讚賞“人類經濟論壇”的工作時，教宗強調了對一切事物具有啟發的原則，即“人類生命的神聖性”。這是唯一有利於“建設更美好世界”的價值。

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