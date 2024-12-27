教宗三鐘經：今天仍有很多人因福音而遭受迫害甚至死亡
（梵蒂岡新聞網）12月26日是聖斯德望慶日。教宗方濟各於當天中午時分在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念《三鐘經》，他在念經前的講話中著重提到教會首位殉道者的事跡。教宗說，聖經中記載，斯德望被亂石砸死時，他為“自己的兇手祈禱”。這一舉動表面看來是他消極地接受暴力，但其實所傳達的是，這位聖人愛他的迫害者的完全自由的意志，就如耶穌那樣，為“他們獻出自己的性命”。
斯德望希望自己的兇手悔改得救贖，他是天主的“唯一偉大願望”的擁護者，就是說“天主願意所有的人都得救。這是天主的內心渴望，連一個也不失掉”。教宗說，斯德望是“那位天父、我們的天父的見證人，祂愛自己的每個孩子，而且只愛並一直愛他們”。天父“不排斥任何人”，天父“不知疲倦地尋找他們，在他們遠離後、當他們悔改歸向祂時，祂接納他們”。“天父不知疲倦地寬恕。你們要記住這一點，天主始終寬恕，天主寬恕一切”。
聖斯德望的形象反映了我們時代的許多殉道者。在“我們這個時代”的殉道者中，教宗提到真福克拉弗里（Christian de Chergé），他是七位在阿爾及利亞提比里殉道的嚴規熙篤會隱修士之一，他的精神遺囑是：在臨終前，稱下手殺害他的人為“最後一分鐘的朋友”。
教宗提出幾個問題來結束他的省思。他說：“我們每個人問問自己，我渴望所有人都認識天主、所有人都得救嗎？我是否也會愛那些讓我受苦的人？我有關心很多因信仰而遭迫害的弟兄姐妹並為他們祈禱嗎？”
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