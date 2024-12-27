教宗三鐘經：今天仍有很多人因福音而遭受迫害甚至死亡

教宗於26日聖斯德望慶日帶領信眾誦念三鐘經時省思了這位教會首位殉道者的形象，聖人臨終時為用石頭砸他的人祈禱。

（梵蒂岡新聞網）12月26日是聖斯德望慶日。教宗方濟各於當天中午時分在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念《三鐘經》，他在念經前的講話中著重提到教會首位殉道者的事跡。教宗說，聖經中記載，斯德望被亂石砸死時，他為“自己的兇手祈禱”。這一舉動表面看來是他消極地接受暴力，但其實所傳達的是，這位聖人愛他的迫害者的完全自由的意志，就如耶穌那樣，為“他們獻出自己的性命”。

斯德望希望自己的兇手悔改得救贖，他是天主的“唯一偉大願望”的擁護者，就是說“天主願意所有的人都得救。這是天主的內心渴望，連一個也不失掉”。教宗說，斯德望是“那位天父、我們的天父的見證人，祂愛自己的每個孩子，而且只愛並一直愛他們”。天父“不排斥任何人”，天父“不知疲倦地尋找他們，在他們遠離後、當他們悔改歸向祂時，祂接納他們”。“天父不知疲倦地寬恕。你們要記住這一點，天主始終寬恕，天主寬恕一切”。

聖斯德望的形象反映了我們時代的許多殉道者。在“我們這個時代”的殉道者中，教宗提到真福克拉弗里（Christian de Chergé），他是七位在阿爾及利亞提比里殉道的嚴規熙篤會隱修士之一，他的精神遺囑是：在臨終前，稱下手殺害他的人為“最後一分鐘的朋友”。

教宗提出幾個問題來結束他的省思。他說：“我們每個人問問自己，我渴望所有人都認識天主、所有人都得救嗎？我是否也會愛那些讓我受苦的人？我有關心很多因信仰而遭迫害的弟兄姐妹並為他們祈禱嗎？”

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