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教宗三鐘經：今天仍有很多人因福音而遭受迫害甚至死亡

教宗於26日聖斯德望慶日帶領信眾誦念三鐘經時省思了這位教會首位殉道者的形象，聖人臨終時為用石頭砸他的人祈禱。

（梵蒂岡新聞網）12月26日是聖斯德望慶日。教宗方濟各於當天中午時分在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念《三鐘經》，他在念經前的講話中著重提到教會首位殉道者的事跡。教宗說，聖經中記載，斯德望被亂石砸死時，他為“自己的兇手祈禱”。這一舉動表面看來是他消極地接受暴力，但其實所傳達的是，這位聖人愛他的迫害者的完全自由的意志，就如耶穌那樣，為“他們獻出自己的性命”。

斯德望希望自己的兇手悔改得救贖，他是天主的“唯一偉大願望”的擁護者，就是說“天主願意所有的人都得救。這是天主的內心渴望，連一個也不失掉”。教宗說，斯德望是“那位天父、我們的天父的見證人，祂愛自己的每個孩子，而且只愛並一直愛他們”。天父“不排斥任何人”，天父“不知疲倦地尋找他們，在他們遠離後、當他們悔改歸向祂時，祂接納他們”。“天父不知疲倦地寬恕。你們要記住這一點，天主始終寬恕，天主寬恕一切”。

聖斯德望的形象反映了我們時代的許多殉道者。在“我們這個時代”的殉道者中，教宗提到真福克拉弗里（Christian de Chergé），他是七位在阿爾及利亞提比里殉道的嚴規熙篤會隱修士之一，他的精神遺囑是：在臨終前，稱下手殺害他的人為“最後一分鐘的朋友”。

教宗提出幾個問題來結束他的省思。他說：“我們每個人問問自己，我渴望所有人都認識天主、所有人都得救嗎？我是否也會愛那些讓我受苦的人？我有關心很多因信仰而遭迫害的弟兄姐妹並為他們祈禱嗎？”

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2024 December 27, 12:29

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。