教宗：婦女的工作有助於教會，創建文化與共存

12月13日是聖女路濟亞的殉道紀念日，在這個機會上，教宗方濟各致函西西里島錫拉庫薩總教區洛曼托總主教。教宗寫道，願聖女的榜樣“教育我們懂得哭泣，憐憫與溫柔”，她的德性“不僅為基督徒，為世俗社會也是表率”。

(梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在12月13日聖女路濟亞瞻禮日，致函西西里島錫拉庫薩總教區洛曼託（Francesco Lomanto）總主教，指出紀念殉道聖女在當今教會中的現實意義。

教宗寫道，路濟亞的名字來自拉丁文，意思是“光”，她用雙眼發出的明亮的光注視著那要殺害她的人。她將自己奉獻於基督而拒絕了求婚者，因而遭報復被殺害。在聖女路濟亞的殉道事蹟中，存在一個價值觀永不過時的世界，那就是做一個“清澈、透明、真誠的人”。聖女顯示出“在一個走出去的教會中，是多麼需要女性的工作與言語啊；在文化與共存中，多麼需要酵母和光啊”。

教宗提到，聖女路濟亞是眼睛和視力的主保聖人。“在聖人周圍，就如今天錫拉庫薩圍繞在聖女路濟亞周圍的龐大人群，這就是我們生命的彰顯並選擇光明正義。這表明我們在與他人的互動中保持清晰、真誠和開放，擺脫曖昧的態度和與邪惡的合謀，不畏懼艱難險阻。”

最後，教宗鼓勵所有慶祝聖女殉道紀念日的人們，不要忘記“在精神上”把“全世界遭受迫害和不公對待的兄弟姐妹”帶入慶祝活動中。他們就是你們中間的移民、難民和窮人”。

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