教宗與聖座首長互賀佳節：勿說別人壞話

依循每年慣例，在聖誕節之前，教宗方濟各與聖座各部會首長及合作者們互賀佳節。教宗發表一篇講話，主題為“說別人的好話，而不是壞話”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月21日依循慣例，與聖座各部會他的密切合作者們會晤，互祝佳節。在樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機致詞後，教宗發表講話。他首先譴責了加沙平民住宅遇襲，包括4名兒童死亡的事件，表示：“這是殘暴，而非戰爭。我這麼說，是因為心被觸動。”

說別人的好話，而不是壞話

教宗在今年這個機會中向聖座首長們講話的主題為“說別人的好話，而不是壞話”。教宗說：“這件事關係到我們所有人，主教、神父、奉獻生活者、平信徒，也包括教宗。在這方面我們都一樣，因為它觸及我們的人性。”

教宗提到，聖座國務院一位“聖善司鐸”的辦公室內張貼了一張字條，上面寫著：“我的工作是低微的、謙卑的、忍辱的。”教宗說，這個觀點也許“有點過於負面”，但道出了一個真相，在某種方式上幫助了解聖座這個“大車間”工作的方式和運轉。

這是一種謙卑的工作，在一個團體內往往不被人看到，其成員應杜絕“對別人有壞想法和說別人的壞話”。這應從不說同事和長上的壞話做起，成為“祝福的工匠”。

祝福的工匠

除了不說閒言亂語外，“有益之言”是聖座使命中固有的特質。“在這個大車間內有許多不同的職務”，但其中的“所有人都為同一個目標效勞”，即在世界上傳播天主和教會的祝福。教宗說：“教會是天主降福人類的記號和工具，我們眾人都蒙召成為祝福的工匠。”

言行一致

教宗以在聖座從事文書工作的人員為例，指出他們不能一面為有需要的人準備教宗的祈禱和祝福，一面又在說別人的壞話。這項工作不正是做祝福的工匠嗎？教宗說：“最好想想，透過日常的工作，尤其是最不為人知的工作，我們每個人都能作出貢獻，將天主的祝福帶給世界。但在這工作中我們必須言行一致：我們不能寫下祝福，然後又說弟兄或姊妹的壞話。這會破壞祝福。”

自我批評

教宗提到20多年前，他在布宜諾斯艾利斯召開的教區會議上提出“在自我批評中修練”的建議。教宗說，“自我批評是一個途徑，卻是不可或缺的”，“是一種基本態度，能以此為根基，對個人主義選擇說‘不’，而對團體、教會精神說‘是’"。事實上，“有自我批評的美德並持續實踐的人，就能擺脫猜疑和不信任，為天主的行動留下空間”。

教宗補充道，當我們看到一個人的缺點時，“只能和三個人說”：和天主說、和有缺點的本人說，以及和在團體內能關懷他的人說。“不可再多一個人”。

受到祝福，也應祝福別人

教宗強調，“聖言降生成人向我們顯示，天主沒有詛咒我們，而是降福我們”。正因為“受到祝福”，我們也能祝福別人。必須意識到這份祝福，否則“我們就有乾枯的危險，就會像那些乾涸的運河，不再有一滴水”。

“如果一個人得不到牧靈經驗、相遇時刻、友誼關係，這些無償的充電，辦公室的工作就往往是枯燥和乏味的。因此，我們尤其需要每年參加退省，讓自己浸在天主的恩寵中，完全浸入。”

教宗又補充道，“如果我們的心靈沉浸在這原始的祝福中，我們就能祝福每個人，包括那些令我們厭惡的人、虐待了我們的人。要祝福人”。

贈送禮物

教宗指明應以童貞瑪利亞為榜樣，因為她受到了祝福，又將祝福，即耶穌帶給世界。之後，教宗感謝聖座的許多文件起草人及合作者的工作，其中不少人不厭其煩地反覆修改教宗最近頒布的《祂愛了我們》通諭。教宗說：“他們為這做了多少工作啊！”

最後，教宗贈送在場每個人兩本書，一本是關於恩寵的重要性和每個基督徒的自由；另一本關於人的渺小和天主的選擇經常出人意料。

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