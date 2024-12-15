教宗在科西嘉：健康的政教分離是不可或缺的

教宗方濟各在阿雅克肖出席有關地中海民眾宗教情愫的大會，發表他在科西嘉的首篇講話：在教會與民政及政治當局的持續溝通方面，科西嘉是歐洲的優秀榜樣。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月15日在科西嘉首府阿雅克肖會議展覽中心出席「地中海民間宗教情愫」大會的閉幕式，發表他此行的首篇講話。此長篇講話涉及了信仰和民間熱心敬禮，尤其是「健康的政教分離」。

貝爾格里奧教宗指出，政教分離是法國憲法的三大原則之一。他引用本篤十六世教宗的《在中東的教會》宗座勸諭，稱政教分離「保障政治的運作不利用宗教，保障宗教生活的自由沒有政治的負擔」。因此，政教分離是「不可或缺的」。

教宗說：「在這個主題上，你們走在道路上很久了，而且在歐洲是個優秀榜樣。你們要繼續前行。」

為期兩天的會議

大約400名地中海沿岸的學者和主教們在場聆聽了教宗的講話。教宗進場時，他們投以熱烈的掌聲。本次為期兩天的會議由阿雅克肖主教布斯蒂略（François-Xavier Bustillo）樞機籌辦。

教宗抵達會場前，先是乘坐敞篷的座車，問候沿途的信眾，然後在聖若翰洗禮池短暫停留片刻。它可追溯至公元六世紀，一直到2005年停車場工程才重新出土。

文明的搖籃、神話的場景、信仰的沃土

教宗在展覽會議中心的講話中，首先快速回顧了地中海的歷史，以及在地中海沿岸發展出來的各種文明。他提到這片海洋是神話和傳說的場景，是法律和政治系統的發祥地，這些系統的原則到現在依然適用。再者，地中海和近東也是「獨特宗教經驗的發源地」，「促使天主與世人之間的盟約得以滿全」。超過兩千年來，世代更迭、文化交替。

信徒與非信徒之間的開放

然而，我們需要「謹慎分析這背景，以免在意識形態的影響下做出倉促的判斷，將基督信仰文化與俗世文化對立起來」。

相反地，我們今天應當承認，信徒與非信徒「互相抱持著開放態度」。一方面，信徒「平靜祥和地向善度自身信仰的機會敞開，不將信仰強加於人」；另一方面，非信徒或遠離信仰的人也「尋求真理、正義與團結」，他們往往心中「對意義存有疑問」，所以「尋求基本的價值，謀求公共的利益」。

為眾人而攜手努力

正因如此，信徒，以及民政和政治當局能「攜手努力為每個人服務，首先便是弱小者，以促進人的整體成長」。在這層意義上，政教分離不是靜止不動的，卻處於「發展和動態」中。它能推動「民政當局與教會當局為了全面的集體福祉而持續合作，人人各司其職」。

「健康的政教分離意味著讓宗教擺脫政治的負擔，並以宗教的貢獻充實政治；二者之間保持必要的距離、清晰的區別，以及必不可少的合作。」

民間敬禮之美

如此一來，才能領略「民間敬禮的美好與重要性」。貝爾格里奧教宗指出，保祿六世教宗在《在新世界中傳福音》勸諭裡將「宗教情愫」改為「民間熱心敬禮」。民間熱心敬禮在科西嘉扎了根，並表現在象徵、習俗、儀式、傳統、遊行、善會的愛德工作、玫瑰經和各種形式的敬禮上。

教宗強調，民間熱心敬禮「也吸引那些站在信仰門檻上的人，讓他們參與其中」。他們在敬禮內「重新尋獲自己根基和情感的經驗，以及對自己生活和社會有益的理想與價值」。

與此同時，教宗也提醒道，無論如何都要對民間熱心敬禮保持警覺心，因為其表現可能會「侷限於表面或民俗層面，沒有導向與基督的相遇」，或是「被宿命論或迷信的信念所汙染」。更糟糕的是，「民間熱心敬禮恐怕會被某些派別利用，以有爭議性的方式意圖加強各自的身份認同，助長本位主義、對立和排斥他人的態度」。

對所有人付出

為此，教宗敦促眾人要「為所有人付出，在愛德的記號中促進人的成長、社會進步，以及對受造界的照料」。

教宗最後鼓勵青年要「更積極地投入社會－文化及政治生活，懷抱更健康的理想，熱心公益」。牧人、信徒和從政者則要「始終親近人民，聆聽他們的需求，感受他們的痛苦、詮釋他們的希望，因為每一個當局都要在關懷中才能成長」。

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