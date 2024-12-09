教宗三鐘經：將所有希望寄託於天主

教宗8日聖母無染原罪瞻禮在三鐘經祈禱活動中建議說，“今天是決定好好辦告解的日子”。“上主寬恕一切。”

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於12月8日聖母無染原罪瞻禮，在梵蒂岡宗座大樓主持三鐘經祈禱活動時，建議信眾花點時間閲讀路加福音一開始所記載的預報基督的誕生的章節（路一26-38）。他說，“我向你們保證，這將對你們大有裨益”。伯多祿繼承人提出了一些問題，再次為個人主義及其帶來的後果擔憂。

“在我們這個飽受戰爭蹂躪和受占有和統治的誘惑的時代，我該將我的希望寄託在哪裡？是在力量、金錢、有權勢的朋友那裡，還是在天主的無限仁慈那裡？我在媒體和網絡上流傳的那些虛假光鮮亮麗的典範中尋找我的幸福嗎？我心中的寶藏在哪裡，是在那位無償地愛我、總是先愛我的天主那裡？是在當我歸向祂時願意寬恕我的天主那裡？”

在瑪利亞說出那個字時，人類與天主結合在一起了。全人類的命運取決於一位納匝肋婦女的態度。教宗說：“就如米開朗基羅在西斯汀聖堂繪畫的創造亞當的場景中，天父的手觸及亞當的手；因此，在童貞女瑪利亞說‘是’的那個受祝福的時刻，我們的救贖開始了，於是人類與天主相遇了。”

最後教宗說，就如往常那樣，他要在聖母無染原罪瞻禮當天下午前去西班牙廣場向聖母致敬。聖母為天主聖言的服務也是對我們每個人在每日生活中的召叫。教宗隨後給聚集在聖伯多祿廣場上的信眾一個建議，他說，“今天是決定好好辦告解的一天。如果今天你們無法去，在這一週中，甚至下個主日都可去辦告解，敞開心扉，上主寬恕一切。所以，在聖母瑪利亞的手中我們將會更幸福……”。

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