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教宗三鐘經：將所有希望寄託於天主

教宗8日聖母無染原罪瞻禮在三鐘經祈禱活動中建議說，“今天是決定好好辦告解的日子”。“上主寬恕一切。”

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於12月8日聖母無染原罪瞻禮，在梵蒂岡宗座大樓主持三鐘經祈禱活動時，建議信眾花點時間閲讀路加福音一開始所記載的預報基督的誕生的章節（路一26-38）。他說，“我向你們保證，這將對你們大有裨益”。伯多祿繼承人提出了一些問題，再次為個人主義及其帶來的後果擔憂。

“在我們這個飽受戰爭蹂躪和受占有和統治的誘惑的時代，我該將我的希望寄託在哪裡？是在力量、金錢、有權勢的朋友那裡，還是在天主的無限仁慈那裡？我在媒體和網絡上流傳的那些虛假光鮮亮麗的典範中尋找我的幸福嗎？我心中的寶藏在哪裡，是在那位無償地愛我、總是先愛我的天主那裡？是在當我歸向祂時願意寬恕我的天主那裡？”

在瑪利亞說出那個字時，人類與天主結合在一起了。全人類的命運取決於一位納匝肋婦女的態度。教宗說：“就如米開朗基羅在西斯汀聖堂繪畫的創造亞當的場景中，天父的手觸及亞當的手；因此，在童貞女瑪利亞說‘是’的那個受祝福的時刻，我們的救贖開始了，於是人類與天主相遇了。”

最後教宗說，就如往常那樣，他要在聖母無染原罪瞻禮當天下午前去西班牙廣場向聖母致敬。聖母為天主聖言的服務也是對我們每個人在每日生活中的召叫。教宗隨後給聚集在聖伯多祿廣場上的信眾一個建議，他說，“今天是決定好好辦告解的一天。如果今天你們無法去，在這一週中，甚至下個主日都可去辦告解，敞開心扉，上主寬恕一切。所以，在聖母瑪利亞的手中我們將會更幸福……”。

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2024 December 09, 11:47

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。