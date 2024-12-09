教宗於聖母無玷瞻禮在聖母像前致敬，呼籲重視心靈的工地

教宗方濟各依循傳統在聖母無染原罪始胎瞻禮前往羅馬市中心，在西班牙廣場的聖母像前致敬。展望聖年，教宗談及工地造成的不便，但它們展現出讓羅馬變得更好客的願望。

（梵蒂岡新聞網）禧年是「希望的訊息」，是「靈性生命重生、寬恕和社會重獲自由的時期」。羅馬各處的工地給居民和遊客造成「不便」，同時也是「羅馬生命力的記號」，表現出羅馬正在「更新」，「努力適應各項需求、變得更加好客」。在希望的禧年即將來臨之際，教宗方濟各於12月8日聖母無染原罪始胎瞻禮前往羅馬市中心西班牙廣場，在聖母像前致敬，他的祈禱交織著靈性與現實的層面。

問候市長、代理主教和在場眾人

教宗方濟各當天下午帶著白色鮮花來到西班牙廣場的聖母像前，羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）和教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldo Reina）樞機早已在場恭候教宗。現場飄著綿綿細雨，信友和路人有些撐傘，有些穿著防雨外衣，齊聲詠唱聖歌。

教宗除了問候市長、他的羅馬教區代理主教，以及西班牙駐聖座大使等神長和政府要員以外，也與志工、警察、病患及老人親切交談。

先在聖母大殿致敬

一如往年，教宗方濟各抵達西班牙廣場前，先前往羅馬市中心的聖母大殿，在羅馬人民救援之母像前致敬。他在那裡停留片刻，獨自靜默祈禱。

獻上鮮花

教宗的座車於下午3點45分左右抵達西班牙廣場。幾名反對西班牙鬥牛活動的抗議人士試圖衝上前攔教宗的車隊，立即被梵蒂岡警衛帶離現場。

教宗下車後，既沒有披上風衣，也沒有撐起雨傘。在《聖母德敘禱文》的詠唱聲中，他仰望在高處守護羅馬城的聖母像。《德敘禱文》一唸完，教宗便說：「無染原罪的貞女，聖母，無染原罪的聖母，今天是妳的節日，我們圍繞在妳身邊。」

「我們向妳獻上鮮花，願表達我們的孝愛與感激之情；但妳尤其看見並喜愛那些藏在祈禱、嘆息、淚水，特別是貧困弱小者淚水裡的小花。求妳垂視他們，聖母，求妳看顧他們。」

禧年與工地

教宗將即將來臨的禧年託付於聖母：「為遭受危機和戰爭之苦的世人來說，這將是希望的訊息。」「因此，這座城市到處都是工地：妳知道，這造成不少的不便，卻是羅馬生命力的記號。羅馬正在更新，努力適應各項需求，變得更加好客、功能更加齊全。」

「而妳慈母的目光看得更遠。我似乎聽見妳睿智地對我們說話的聲音：『我的孩子們，這些工程很好，但你們要當心：不要忘記心靈的工地！』妳說：『真正的禧年就在你們內心，就在家庭與社會關係裡。正是需要在內心努力為上主的降臨鋪路。』」

重生與寬恕的時期

接著，教宗放下祈禱詞，說：「這是一個辦好告解、為一切罪過祈求寬恕的良機。天主寬恕一切，天主總是寬恕一切、始終寬恕。」

聖母的這項叮囑「為我們助益良多，我們非常需要它，因為若不如此，我們可能會陷入籌備工作、待辦事項裡無法自拔，使得聖年的恩寵，這靈性生命重生時期、寬恕與社會重獲自由時期的恩寵難以喘息，這禧年的聖寵就無法美好地發生」。

請為市長祈禱

教宗在祈禱中也惦記著站在他身後的羅馬市長。教宗說：「市長為所有事情做準備，願這一切在聖年這段慶祝期間順利進行。讓我們為辛苦工作的市長祈禱。」

嫉妒的惡習

隨後，教宗提到福音記載的耶穌首次在納匝肋會堂宣講的事蹟。當時，聖母站在「驚訝的人群當中」，對她的親子耶穌「引以為榮」，卻也預先看見「封閉與嫉妒的悲劇」和隨之而來的「暴力」。

嫉妒摧毀內心。為此，教宗向聖母祈禱說：「聖母，求妳幫助我們擺脫嫉妒，讓我們把每個人視為弟兄姊妹，彼此相愛。」

「謝謝妳，聖潔的母親！謝謝妳在這缺乏希望的時候，再次賜給我們耶穌，祂是我們的希望！」

參觀夏加爾畫展

西班牙廣場的活動結束後，教宗在眾人的歡呼聲中乘車離開。返回梵蒂岡的途中，他先參觀了聖座福音傳播部在羅馬市中心舉辦的禧年特展，題名為「夏加爾在羅馬：白色的耶穌受難場景」（Chagall a Roma: La crocifissione bianca）。

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