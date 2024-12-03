教宗致函尼加拉瓜信眾：在最困難的時刻，也從不懷疑天主

在尼加拉瓜信眾為聖母無染原罪始胎節舉行九日敬禮之際，教宗方濟各向該國信眾寄發牧函：願這個為2025禧年開幕做準備的慶典，能為你們提供在困境、動盪和辛勞中所需的勇氣。

（梵蒂岡新聞網）「你們不要忘記上主慈愛的眷顧，祂陪伴著我們，是我們唯一可靠的嚮導。恰恰是在最困難的時刻，當人們無法理解天主要我們做什麼的時候，我們必須對祂的眷顧與慈愛毫不懷疑。」教宗方濟各在一封寫給尼加拉瓜全體信眾的信函中表達這份關懷，大大鼓勵他們。這個中美洲國家陷入嚴峻危機已有數年之久，天主教會也深受重創，多名主教和司鐸遭到逮捕或被驅逐出境。

尼加拉瓜天主教徒這幾天正在為聖母無染原罪始胎節舉行九日敬禮。教宗在信函中表示渴望親近他們，「以重申他對尼加拉瓜人民的關愛」。

信賴天主、忠於教會

教宗強調，對天主的信賴和對教會的忠信正是「兩座大燈塔」，照亮尼加拉瓜信徒的生活。教宗向他們保證「信德與望德會行奇蹟」，無玷聖母便是一個例子，她是「這份信賴的光輝見證」。

「你們在一切需求上總是感受到她的母愛庇佑，並懷著極其美好、靈修深厚的宗教情愫表達你們的感激之情。」教宗指出一個甜美的表達方式，即：「誰帶來大喜樂？是瑪利亞的無玷始胎。」這展現出作為她鍾愛兒女的歡喜之情。

在困境和辛勞中的鼓勵

教宗祝福尼加拉瓜全體信眾說，願這個為2025禧年開幕做準備的聖母無染原罪始胎節慶典，「能為你們提供在困境、動盪和辛勞中所需的勇氣」。

「你們不要忘記投奔耶穌的懷抱。」同時，教宗也承諾一定為他們祈禱。「我不停懇求童貞聖母瑪利亞安慰你們、陪伴你們、堅定你們的信仰。我想要大聲地說，天主之母不斷為你們轉求，我們不停地呼求耶穌一直牽著你們的手。」

頌唸《玫瑰經》

為此，教宗勉勵他們誦唸《玫瑰經》，藉以「每天默觀耶穌和瑪利亞的生命奧蹟」：我們經常把自己的生活納入《玫瑰經》的奧蹟中，涵蓋在歡喜五端、痛苦五端、光明五端和榮福五端裡。「誦唸《玫瑰經》時，這些奧蹟深入我們內心深處，那裡守護著天主子女的自由，誰也不能把它奪走。我們從《玫瑰經》領受這麼多的聖寵，這是有力的祈禱。」

禧年的禱詞

教宗最後以他為禧年撰寫的禱詞結束這封信函，懇求上主「賜給我們平安和我們所需的一切恩寵」。

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