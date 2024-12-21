教宗致函索利恰諾監獄服刑人：我擁抱你們每一個人

意大利佛羅倫薩總主教甘貝利12月19日在監獄主持彌撒，與他共祭的神長是阿爾巴尼亞樞機西莫尼、一位過去共產政權下的受害者。教宗方濟各請他帶給所有服刑人一封信函：「我保證我在人性與精神上的關懷。我邀請大家始終信賴天主、仁慈的好天父。」

（梵蒂岡新聞網）「我渴望擁抱所有服刑人，並向他們保證我在人性與精神上的關懷。我邀請大家始終信賴天主、仁慈的好天父。」教宗方濟各以這番話問候了意大利佛羅倫薩索利恰諾監獄的全體服刑人。這封信函於12月19日下午在該城市總主教甘貝利（Gherardo Gambelli）主禮的彌撒中宣讀。共祭神長是阿爾巴尼亞西莫尼（Ernest Simoni）樞機，他曾在共產政權下遭受迫害，當天應甘貝利總主教之邀在聖誕節之際前來探監。教宗獲悉西莫尼樞機的臨在後，交給他一封信函，請他帶給服刑人。

教宗的信函寫道：「我們大家要迎接耶穌的誕生，祂使我們的心靈充滿信賴和盼望。我祝賀各位有個聖善的聖誕節及祥和的新年，並向你、向服刑的弟兄們、向他們的家人和監獄工作人員，由衷頒賜我父親般的降福。我擁抱每一個人，並且拜託各位，請為我祈禱。」

總主教的講道

佛羅倫薩總主教的講道從當天的福音出發，向服刑人傳報希望，即2025禧年的核心消息。他提及西莫尼樞機的人生經歷：他於1963年聖誕節晚上遭逮捕，被關進斯庫台監獄，在那裡飽受磨難。

「西莫尼樞機忍受了28年的監禁和勞改，在阿爾巴尼亞遭受共產政權的迫害。他今天來到你們中間，這讓人想到共同經歷過的苦難，展現出人的尊嚴必須在正義中始終得到尊重，尤其是見證出信仰的力量在悲慘時刻也給予支持，能夠擊潰邪魔。」

「我們過幾天要慶祝的耶穌聖誕，正是在艱辛、壓迫和貧困的情況下發生，但道成肉身的天主將光明帶入我們所有人的歷史中。」甘貝利在獲任命為佛羅倫薩總主教前，擔任索利恰諾監獄的專職司鐸。他說：「我們的希望在於確信只要我們願意改過自新、接納上主，祂就絕不會將我們遺棄在我們的慘況和錯誤中。我們要信賴祂，如此一來監獄就會變成一個找到內心平安的地方。」

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