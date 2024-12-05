教宗接見匈牙利總理歐爾班

匈牙利總理歐爾班訪問梵蒂岡，談論了在烏克蘭的戰爭、匈牙利擔任歐盟理事會主席國一事，以及對青年的支持。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月4日上午主持週三公開接見活動前，在保祿六世大廳的會客室接見了匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）。這次會晤歷時35分鐘，雙方最後依照慣例交換禮物，其中包括一張18世紀的聖地地圖。

在聖座國務院的會談

歐爾班總理在夫人和匈牙利駐聖座大使的陪同下，首先晉見了教宗方濟各。隨後，總理與聖座國務卿帕羅林樞機舉行了會晤，聖座國務院與各國關係副秘書長瓦霍夫斯基（Mirosław Wachowski）蒙席也在場。

聖座新聞室指出，會談中強調了匈牙利與梵蒂岡「穩固且富有成果的雙邊關係」，並特別認可天主教會對匈牙利社會發展及福祉的貢獻。

會談的一大焦點是在烏克蘭的戰爭，關注人道主義方面的後果，以及促進和平的努力。雙方共同關心的其他議題包括：匈牙利擔任歐盟理事會主席國、家庭的中心角色，以及對更年輕世代的保護。

交換禮物

依照慣例交換禮物時，教宗方濟各向歐爾班介紹了名為《溫柔與愛》的陶土藝術品，以及他的幾份宗座文件、2024年世界和平日文告，以及2020年3月27日特別祈禱活動的相片集。

歐爾班送給教宗的禮物則是1896年出版的、道明會士迪東（Henri Didon）的著作《耶穌基督的生命》，以及18世紀的聖地地圖。

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