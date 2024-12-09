教宗：瑪利亞救助世界，沒有女性就沒有救恩

教宗方濟各12月8日主日在聖伯多祿大殿，與前一天擢升的21位新樞機一起舉行彌撒聖祭。教宗指出，聖母是我們現世生活的典範，她的愛能夠在社會和國家關係之間滋養友愛的關係。

(梵蒂岡新聞網)今年的12月8日聖母始胎無原罪節恰逢將臨期第二主日，當天上午9點半，教宗方濟各在聖伯多祿大殿主持彌撒，前一天新擢升的21位樞機與教宗共祭。教宗講道的重點是聖母瑪利亞的“美德”，聖母是我們現世生活的典範，她的生活能在家庭環境、社會和國家關係之間滋養真實的愛。

瑪利亞的美德把世界從自私中解救出來

教宗首先講到，瑪利亞的美德是“解救世界”的一種美德，這美德一定能贏得並改變我們。藉著這美德，家庭能成為真正分享的場所，父母親自守護自己的子女，子女則注視著父母。如果這生活的型態能夠內在化，那麼開放、團結互助、同理心及和諧的態度就會產生，並會影響到生活的所有領域。

如果世上一半人都死了，金錢還有何用？

接著，教宗針對當前社會的情形提出幾個問題，說道：“如果人心冷酷、空虛和封閉，銀行裡的錢、舒適的公寓和虛擬世界中虛假的‘交往’有什麼用呢？如果世上一半人死於飢餓和戰爭，而他人則袖手旁觀，那麼發達國家的經濟高增長率還有什麼用的呢？如果每個相遇都簡化為瞬間的感動，簡化為一張在幾天或幾個月內就再沒有人會記得的圖片，那麼穿越星球的宇宙之旅還有什麼意義呢？

沒有女人就沒有救恩，教會是女性的

隨後，教宗表示，瑪利亞的一生是不斷自我奉獻的一生，她被稱為“上主的婢女”。教宗解釋道，“婢女”沒有“奴役”和“受貶抑”之意，而是一個“值得信賴”、“受尊敬”的人，上主將最寶貴的財富和最重要的使命託付給她。教宗說：這是大公會議的定斷：天主揀選了瑪利亞，揀選了一個女人作為祂救贖工程的伴侶。沒有女人就沒有救恩，因為教會也是女性的。（參閱《教會憲章》第61號）”

最後，教宗總結道：“始胎無染原罪不是一個神話、一個抽象的教義或一個不可實現的理想：它是一個美妙而具體計劃的建議，是圓滿實現我們人性的典範，透過這典範，靠著天主的恩寵，我們每個人都能作出貢獻，使我們的世界變得更美好。”

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