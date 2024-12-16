教宗方濟各會晤馬克龍總統：感謝您來到這裡
（梵蒂岡新聞網）“感謝您來到這裡。這個舉動讓人看到您的個性，尋求相遇。非常感謝您為我騰出時間”。教宗方濟各以感謝的言語問候法國總統馬克龍，總統在教宗結束第47次使徒之旅、離開科西嘉前不久來到阿雅克肖向他道別。
在以拿破崙命名的機場小會客廳內，已經插上梵蒂岡城國和法國的國旗，以及歐盟的旗幟，教宗和法國總統在各自代表團的陪同下，於下午6點前不久一起進入這個小廳。與以往在梵蒂岡的會見、2023年在馬賽或在七國峰會上的會面一樣，馬克龍總統在教宗面前熱情親切。他立即呈上一份禮物：一本關於巴黎聖母主教座堂的書籍，這座聖堂在2019年那場大火後已經修復，於一週前的12月7日重新開放。法國總統翻開這本書的幾頁指給教宗看。
教宗方濟各則以他牧職期間的紀念章和幾份訓導文件作為回禮。教宗特別拿起《你們要歡喜踴躍》宗座勸諭，找到其中引用聖多默‧摩爾（St. Thomas More）的叮嚀，不要失去幽默感。教宗將這一頁指給馬克龍看，並且還將書籤放在這一頁；馬克龍總統以微笑作出回應並握住教宗的手。
兩人坐下後，互相握手致意。法國總統感謝教宗的來訪，強調看到科西嘉人民的喜悅，並表示能夠迎接教宗令他“非常自豪”。他“代表科西嘉和法國”感謝貝爾格里奧教宗；教宗在當天誦念《三鐘經》活動中，提到法屬馬約特群島颶風給數以百計的人造成災難。馬克龍總統對教宗的關懷表示感謝。
接著是閉門會晤，這是在機場舉行歡送儀式前的最後一項活動。愛麗舍宮在稍後發布的一份公告中強調，教宗與法國總統會面的氣氛親切融洽，雙方對當前的國際問題，尤其是烏克蘭和中東的局勢交換了意見。馬克龍總統感謝教宗到訪科西嘉，並對禧年的開始予以最衷心的祝願。
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