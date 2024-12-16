教宗方濟各會晤馬克龍總統：感謝您來到這裡

在阿雅克肖機場會見法國總統馬克龍是教宗方濟各在科西嘉訪問的最後一項活動。雙方交換了禮物，教宗並請馬克龍總統不要失去幽默感。

（梵蒂岡新聞網）“感謝您來到這裡。這個舉動讓人看到您的個性，尋求相遇。非常感謝您為我騰出時間”。教宗方濟各以感謝的言語問候法國總統馬克龍，總統在教宗結束第47次使徒之旅、離開科西嘉前不久來到阿雅克肖向他道別。

在以拿破崙命名的機場小會客廳內，已經插上梵蒂岡城國和法國的國旗，以及歐盟的旗幟，教宗和法國總統在各自代表團的陪同下，於下午6點前不久一起進入這個小廳。與以往在梵蒂岡的會見、2023年在馬賽或在七國峰會上的會面一樣，馬克龍總統在教宗面前熱情親切。他立即呈上一份禮物：一本關於巴黎聖母主教座堂的書籍，這座聖堂在2019年那場大火後已經修復，於一週前的12月7日重新開放。法國總統翻開這本書的幾頁指給教宗看。

教宗方濟各則以他牧職期間的紀念章和幾份訓導文件作為回禮。教宗特別拿起《你們要歡喜踴躍》宗座勸諭，找到其中引用聖多默‧摩爾（St. Thomas More）的叮嚀，不要失去幽默感。教宗將這一頁指給馬克龍看，並且還將書籤放在這一頁；馬克龍總統以微笑作出回應並握住教宗的手。

兩人坐下後，互相握手致意。法國總統感謝教宗的來訪，強調看到科西嘉人民的喜悅，並表示能夠迎接教宗令他“非常自豪”。他“代表科西嘉和法國”感謝貝爾格里奧教宗；教宗在當天誦念《三鐘經》活動中，提到法屬馬約特群島颶風給數以百計的人造成災難。馬克龍總統對教宗的關懷表示感謝。

接著是閉門會晤，這是在機場舉行歡送儀式前的最後一項活動。愛麗舍宮在稍後發布的一份公告中強調，教宗與法國總統會面的氣氛親切融洽，雙方對當前的國際問題，尤其是烏克蘭和中東的局勢交換了意見。馬克龍總統感謝教宗到訪科西嘉，並對禧年的開始予以最衷心的祝願。

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