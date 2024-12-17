教宗接見衛理公會代表團成員：修和是“心靈的使命”

教宗方濟各12月16日星期一上午接見世界衛理公會代表團成員，期許共同承擔起“提供希望的標記，見證天主臨在於世”的責任。

(梵蒂岡新聞網) 教宗方濟各12月16日上午在梵蒂岡接見了世界衛理公會的一些成員。這個組織由世界上大約80個教會團體組成，信徒約8千萬。

在講話中，教宗首先感謝天主，並指出在過去的60年，天主教信友和衛理公會信友克服了隔閡，“在相互間的認識、諒解和友愛中”進行對話。教宗說：“彼此敞開心扉，拉近了彼此間的距離，讓我們意識到修和是一項心靈的使命。當主耶穌的心觸摸我們的心靈時，祂就會改變我們。”

接著，教宗表示，期望衛理公會信友和天主教信友在天主聖神的引領下，努力使雙方“不同的思想和願望”聯合在一起。“這是一個需要時間的行程，但我們必須繼續沿著這條路走下去，始終聚焦於基督的聖心，因為正是從這聖心，我們才能學會建立彼此之間的良好關係，並為天國服務。”

隨後，教宗提及2025年將是第一屆尼西亞大公會議召開1700週年紀念，此次普世大公會議將所有基督徒團結在一起。教宗表示，衛理公會和天主教會在基督內擁有同一的信仰，因此，承擔著“提供希望的標記，見證天主臨在於世”的相同責任。

最後，教宗說：““親愛的姐妹和弟兄們，我對你們的來訪表示衷心的感謝。讓我們在祈禱中保持團結。聖誕快樂！”

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