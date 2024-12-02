教宗：教育青年為他人服務，以克服冷漠

教宗方濟各接見法國南部民選代表和政府官員，鼓勵他們推動一些讓青年參與其中的政策，並以舒緩治療陪伴臨終生命。

（梵蒂岡新聞網）現在迫切需要教導青年關切他人的需求，激發他們的使命感，因為「冷漠扼殺人的敏銳度」，同時也要運用舒緩治療來「陪伴那些自然走到臨終階段的生命」。教宗方濟各11月30日上午在梵蒂岡接見法國南部民選代表和政府官員，向他們發出這份邀請。

法國南部是不同傳統交會之地

教宗在問候代表團時首先強調，「這次在羅馬的朝聖是勇敢的一步，見證出你們渴望兼顧你們作為信徒的生活和你們作為身居要職的男女的生活」。

法國南部具有濃厚的地中海色彩，處於十字路口，「不同的影響力與傳統匯集在這裡，卻也因此發生衝突」。當天訪客的職責正是「解決」這些衝突。

幫助青年參與現實世界

教宗鼓勵他們教導青年關切他人的需求，激發他們的使命感，把這一切視為當務之急。成長中的青年「需要理想，因為他基本上是慷慨的，基本上向關於生命的問題開放」。「有人以為青年只想待在沙發或社交平台上」，這種想法是錯誤的。

「要讓青年參與其中，要讓他們投入現實世界，探望老人、殘疾人、窮人或移民。這使他們向接納和付出的喜樂敞開心扉，為在冷漠之牆下遭到視而不見的人們提供一絲安慰。令人費解的是，冷漠扼殺人的敏銳度：它怎麼能扼殺這個！」

陪伴自然走到臨終階段的生命

接著，教宗期勉法國南方的從政者促使「有關臨終生命的關鍵議題能在真理中進行」，透過舒緩治療來陪伴那些自然走到臨終階段的生命。

「如同你們所知，臨終者需要得到盡忠職守的照護者的支持。儘管病患不一定會痊癒，但照護者的職責是提供照護和舒緩。話語不見得有用，但要向病人伸出手：握住他的手，這不僅對病患，也對我們助益良多。」

政治與宗教為公益效勞

面對這些「在經濟和社會方面負有責任」的訪客，教宗很高興看到他們對教會的訊息感興趣，並且花時間透過朝聖旅途中的會晤加深認識。政治與宗教固然是兩回事，卻有共同的利益，「名義雖不同，我們卻都意識到大家必須為公共利益發揮作用」。

教宗最後祈求天主啟發他們為區域公共利益所制定的計劃和倡議，並且幫助他們予以實踐。

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