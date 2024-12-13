教宗：司鐸培育是邁向基督的朝聖旅途

教宗邀請修生將他們走向司鐸職的旅途視為一段朝聖之路，更加肖似於基督聖心。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月12日在梵蒂岡接見了西班牙聖地亞哥德孔波斯特拉教省總修院的修生，他們分別來自這個教省總教區及其兩個省屬教區。教宗讚許修生和他們的長上推動了西班牙西北部三個教區的聯合培育計劃，在這個艱鉅任務上給予他們鼓勵。

該教省總教區的主教座堂正是聖雅各伯宗徒的長眠之地，那裡是每年幾十萬人走聖雅各伯朝聖之路的目的地。他們跟隨著路上的黃色箭頭前行。

為此，教宗敦促說：「你們永遠不要停止做『黃色的箭頭』，像洗者聖若翰那樣指向耶穌，並且以言語，但特別要以你們的生活方式告訴每個人：『看，天主的羔羊。』（若一29）」

教宗在講稿中指出，所有朝聖者在踏上旅途時都感到蒙召邁出步伐。「這同樣適用於司鐸培育。」司鐸培育的目標是「成為天主子民的牧人、按照基督聖心的標準來磨練的牧人，謙遜又仁慈」。

教宗提醒西班牙修生，他們在旅途上絕不孤單，因為基督始終通過他們的陶成者和夥伴來陪伴他們。「你們不要害怕向上主敞開心扉，讓祂來陪伴你們，這樣祂就能塑造你們的生命」。

教宗最後邀請修生成為一盞燈，照亮他們所遇見的人，那些面對困境或遠離天主的人。「你們要為他們所有人見證福音的喜樂，帶去上主的溫柔與安慰。如此一來，祂就能醫治他們旅途上的創傷」。

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