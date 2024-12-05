教宗接見納匝肋聖家會修女：成為困難家庭找到庇護的門檻

教宗方濟各12月4日上午接見了納匝肋聖家會的修女，鼓勵她們成為那些流離失所或逃離祖國的家庭找到“庇護”及“和平”的“門檻”。蒙教宗接見後，總會長修女向教宗敬獻了“神修花束”。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各12月4日上午週三公開接見活動前，在保祿六世大廳的會見小廳接見了納匝肋聖家會的修女們。該修女會於1875年成立，2025年禧年是修會成立150週年，在慶祝週年活動的開始，修女們蒙教宗接見。

耐心期待，充滿希望

教宗表示，修會慶祝成立150週年恰逢將臨期的開始，你們要“以耐心期待，對上主的應許充滿希望”。因此，教宗方濟各敦促納匝肋修女會不同使命之間的合作，透過默觀耶穌而團結起來，“特別團結在聖體台前和你們所服務的人們中”。

為家庭服務的“門檻”團體

接著，教宗指出，該修會慶祝創會週年紀念也恰逢禧年，無論是自己還是團體中的成員，是一個“審視我們生活”的寶貴時刻。這也是反思和聆聽“聖神今天向我們說話”的時刻。接納聖神的前提是敞開心扉，“與主耶穌進行真正的、實際的相遇，這是我們救恩的‘門徑’”。

教宗說：“願你們的團體總是如同‘門檻’一樣，通過這些‘門檻’，使那些處於你們神恩中心的家庭能夠得到庇護，在救世主基督內獲得希望與平安。”

教宗也特別提到”流離失所，或逃離祖國的許多家庭”，敦促修女們“為那些生活在各種困難中的人們”服務。最後，教宗說：“我衷心祈求上主降福你們所有人，願祂的恩寵成為你們的喜樂。”

向教宗敬獻“神修花束”

在教宗接見結束之際，總會長馬澤奧（Angela Marie Mazzeo）修女向教宗敬獻了“神修花束”，其中包括2,901個彌撒意向、6千多串玫瑰念珠、566小時朝拜聖體、2,764串神聖慈悲串經以及其它許多的愛德善工，例如守齋、朝聖和日常祈禱等。

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