教宗致函羅馬居民：敞開家門接待禧年朝聖者

教宗方濟各12月12日致函羅馬教區代理主教雷納樞機，呼籲教區內的家庭、堂區和修會團體打開大門，款待禧年的朝聖者，並願所有參加禧年活動的青年成為“友愛的記號”。

(梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在2025年禧年來到之前向羅馬人民發出訊息，期望他們熱情地接待在禧年期間來永恆之城的眾多朝聖者。

教宗特別提到4月25日至27日舉行“青少年禧年”和7月28日至8月3日舉行的“青年禧年”活動，期許這些備受期待的活動“將成為希望的巨大標誌”。教宗解釋道：“年輕人心中擁有教會和團體的豐富信仰，並致力於建設一個和平與團結的世界。”

打開你們的房門

接著，教宗邀請羅馬的家庭、堂區和修會團體“敞開家們，歡迎這些年輕人，給予他們一個友愛的行動並參與到他們的喜樂中”。

隨後教宗強調，家庭，尤其是那些有青少年孩子的家庭，“將會體驗到他們的孩子和年輕客人之間建立的友愛聯繫是多麼富饒”。教宗引用聖保祿的《希伯來書》寫道：“不可忘了款待旅客，曾有人因此於不知不覺中款待了天使。（十三2）”

最後教宗寫道：“我對你們的慷慨與熱情充滿信心。我感謝你們並衷心降福你們，並將你們託付於羅馬人民救援之母的母愛護佑中。”

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