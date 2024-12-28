教宗致函白冷大學：守護你們的信德恩寵

在聖誕節前，教宗方濟各致函白冷大學副校長桑托斯·岡薩雷斯修士，鼓勵大學的師生們把一切託付於耶穌的手中，並始終守護他們寶貴的信德恩寵。

(梵蒂岡新聞網) 教宗方濟各在聖誕節前致函白冷大學副校長、基督學校修士會桑托斯·岡薩雷斯（Héctor Hernán Santos González, FSC）修士，鼓勵該校的師生們，守護他們的信德恩寵，並在祈禱中把一切託付於耶穌的手中。

教宗首先向白冷大學的師生致以節日的親切問候，教宗寫道：“普世教會準備慶祝上主誕生的日子，也標誌著禧年的開始。我祈願在這象徵著新生命、希望與修和的時期，將為你們每個人提供靈性更新的機會，並增強你們聖召鍥而不捨的精神，成為基督喜樂的門徒。”

守護你們的信德恩寵

接著，教宗鼓勵道：“我希望這所大學的青年，要永遠守護你們寶貴的信德恩寵，這些不是要隱藏起來的東西，而是要與他人分享的寶藏。”“儘管在你們的青春時期，你們有時會感到軟弱、困惑甚至失望，但在祈禱中能夠把一切託付於耶穌的手中，因為祂是持久希望的源泉。上主是生命的圓滿，祂會幫助你們，使你們的青春年華富有價值。”

總不要“單打獨鬥”

隨後，教宗敦促師生們，總不要單獨行動，告訴他們要培養學術和社會友誼的紐帶。“事實上，在當前影響我們許多兄弟姐妹的暴力環境中，我們人類大家庭是多麼需要充滿希望的團結友愛的榜樣啊！”

在這方面，教宗鼓勵他們滿腔熱情地見證福音的永恆價值觀，為不同信仰和傳統的宗教和政治領袖做出一個榜樣。

基督的喜樂與平安

教宗指出，透過這種方式，學生們將建構一個對話、相互理解和友愛和諧的未來。最後，教宗總結道：懷著這些情感，我將白冷大學的師生託付於瑪利亞、教會之母的保護，我熱切地為你們祈求在降生成人的天主聖言內獲得耶穌基督豐富的喜樂與平安。

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