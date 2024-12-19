1794年在巴黎上斷頭台的赤足加爾默羅會修女榮列聖品

教宗方濟各決定將貢比涅的16位赤足加爾默羅會修女冊封為聖女，將對她們的敬禮推廣到普世教會。這16位新聖女在法國大革命期間上斷頭台殉道。

（梵蒂岡新聞網）赤足加爾默羅會的聖奧斯定的真福德肋撒（Teresa di Sant’Agostino）和她的15位同伴在法國大革命期間被仇教者殺害，現在榮列聖品。教宗方濟各12月18日接見聖座封聖部部長塞梅拉羅（Marcello Semeraro）樞機，確定了這一點。

貢比涅的新聖女

聖座封聖部的樞機和主教成員投票通過後，教宗決定將聖奧斯定的真福德肋撒和其他15位赤足加爾默羅會修女直接寫入聖人名冊，將對她們的敬禮推廣到普世教會。聖奧斯定的德肋撒俗名為瑪利亞瑪達肋納·喀勞狄婭·利杜瓦內（Maria Maddalena Claudia Lidoine），她和15位同伴於1794年7月17日在法國巴黎致命。

貢比涅團體是該修會在法國創建的第53個會院。法國大革命爆發時，當地的公共衛生委員會成員來到會院，要求隱修女們放棄修道生活，她們斷然拒絕。1792年6月至9月，暴力事件與日俱增，在院長、聖奧斯定的德肋撒修女的啟發下，她們全部犧牲奉獻於上主，以求教會和國家能重獲和平。

她們被趕出隱修院後分開居住，並穿著普通百姓的衣服，但她們依然善度祈禱和懺悔的生活。儘管她們分成四個小團體住在貢比涅的不同地方，卻藉著書信保持團結一心，聽從長上的指示。東窗事發後，她們於1794年6月24日被帶往巴黎，囚禁在古監獄（Conciergerie）。那裡早就關押了很多被判死刑的司鐸和男女會士。

這些加爾默羅會修女在牢裡也樹立了榜樣。7月17日，加爾默羅聖母慶典後，她們在獄中歡喜慶祝、高聲謳歌。這16位修女被革命法庭判了死刑，其中一項罪狀便是有關熱心敬禮耶穌聖心和聖母聖心的「狂熱」。

她們押上兩輛囚車，一邊奔赴刑場一邊詠唱《聖詠》。到了斷頭台前，她們唱起《求造物主聖神降臨》，並且一個接著一個地重新發願。她們的遺骸跟其他被判死刑者的一起埋在亂葬崗，那裡現在成了皮克皮斯公墓（Picpus cemetery），而且有一座石碑來紀念她們的殉道事跡。

這16位加爾默羅會修女於1906年5月27日在聖伯多祿大殿被庇護十世教宗冊封為真福。

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