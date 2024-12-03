教宗為新書作序：願所有的戰爭在禧年實現停火

教宗方濟各在新書《希望的禧年》序言中署名。他希望禧年成為人們皈依的時期，並在福音的光照下更新生活。

(梵蒂岡新聞網)聖年與教宗的夢想，一個和平的世界，武器被封存在軍火庫中，武器製造商停止從他人的死亡中賺錢，在行事日曆上沒有執行死刑判決，囚犯獲得赦免或得到寬恕。這是教宗方濟各為格拉納（Francesco Antonio Grana）撰寫的新書《希望的禧年》寫的序言中所表達的深切願望。

望德是具體的德行

在序言中，教宗寫道：“我多麼希望即將來臨的禧年能真正成為所有處於戰爭的國家實現停火的時機。戰爭，每一場戰爭，都一定表明這一點，即所有人都是失敗者，所有人，沒有戰勝者和戰敗者之分，只有失敗者。”

教宗提到他頒布的《望德不叫人蒙羞》詔書的內容，解釋說，望德不是簡單的“樂觀主義，也不是對前景的模糊肯定，不是一種幻覺或一種激動的情緒。而是一個具體的德行，一個生活的態度”。

重生的時刻

在即將來臨的2025年禧年，將有數百萬朝聖者走過聖伯多祿大殿和其他三座宗座聖殿的聖門。教宗希望，禧年的朝聖不是一次旅遊觀光的活動，“我希望它真正成為一個皈依的機會，在福音的光照下更新自己的生活”，並且在“朝聖活動中要始終伴隨著愛德的行動”。

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