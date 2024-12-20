教宗與喬·拜登通電話

教宗方濟各12月19日與美國即將卸任的總統通電話，就幾個時事議題進行會談，首先是在聖誕慶節之際促進和平的努力。美國領導人感謝教宗「推動人權並保護宗教自由的工作」。隨後，拜登接受了明年1月份訪問梵蒂岡的邀請。教宗關心的議題是美國死刑犯的命運。

（梵蒂岡新聞網）在美國總統喬·拜登將於明年1月份卸任之前，他與教宗方濟各12月19日晚上通了電話。教宗與這位民主黨領導人近年來有過多次接觸和會晤，這次教宗與他討論了聖誕慶節期間「在世界上推動和平的努力」。

白宮在一份公告中宣布了會談的消息。公告寫道，拜登感謝教宗不斷致力於「減輕全球的苦難，包括推動人權並保護宗教自由的工作」。公告進一步強調，總統也「禮貌地接受了聖父教宗的邀請，將於下個月訪問梵蒂岡」。因此，這將是拜登總統1月20日離開白宮前的最後一次訪問。他的繼承人特朗普將於1月20日以美國新任當選總統的身份宣誓就職。

教宗對死刑犯的關切

教宗格外關心的議題之一是美國的死刑犯。這是貝爾格里奧向來重視的議題，他於2018年修改了《天主教教理》第2267號，重申死刑無論如何、永遠都是不可接受的，因為人即使犯了重罪，他的人性尊嚴也絲毫不減。

禧年的祝願

禧年將至，教宗在《望德不叫人蒙羞》詔書中寫道，他祈願大家能做出具體行動，免除貧困國家的外債，並且在世界各國廢除死刑。他表示，死刑是「相反於基督信仰」的行動，「扼殺一切寬恕與更新的希望」。

今年12月8日聖母無染原罪始胎瞻禮，教宗方濟各在三鐘經祈禱活動中籲請眾人為美國的死刑犯祈禱。與此同時，美國主教團也呼籲該國全體天主教徒要求即將卸任的拜登總統將目前監禁的40名死刑犯改判為無期徒刑。

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