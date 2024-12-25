教宗開啟禧年聖門：把希望帶到已經失去希望的地方

教宗方濟各舉行了開啟聖年的儀式，首先跨過聖伯多祿大殿的聖門，54位來自世界各地、身著傳統服裝的朝聖者跟在他的身後。廣場上約有25,000人，大殿內另有6,000人參加了當晚的禮儀。教宗隨後舉行了聖誕子夜彌撒，發表一篇論希望的講道。

（梵蒂岡新聞網）“這是上主的門，正義的人由它進入”。12月24日晚上7點，教宗方濟各在西斯汀堂聖詠團的歌聲中乘坐輪椅向聖門前進。他低頭默禱，全神貫注。然後在講述救恩故事的方格青銅門上敲了幾下，聖伯多祿大殿的聖門立即敞開。大殿的鐘聲隨之敲響。教宗方濟各率先跨越聖門，進入大殿。

禧年開始。希望的聖年開始了。大赦、寬恕、重生、更新的時期開始了。這是承諾將“希望帶到已經失去希望的地方”的時期。大約25,000人在聖伯多祿廣場透過大屏幕、6000名信眾則在大殿內參加了開啟聖門儀式，以及隨後的聖誕子夜彌撒。這是一個莊嚴且喜樂的時刻。

教宗在鐘聲的伴隨下緩緩前行，54名不同國籍的朝聖者，包括五大洲的天主子民的代表，在教宗之後跨過聖門。人群中浮現出羽毛頭飾、花朵頭帶、闊邊帽、頭巾等。他們是第一批“希望的朝聖者”，隨後還有樞機、主教、參加共祭的聖職人員、其他基督信仰團體的代表，以及羅馬市長和意大利總理。

在當晚的隆重禮儀中，教宗主持開啟聖門儀式，這是一個象徵性的舉動，邀請所有人與上主耶穌相遇，祂是唯一的救贖“之門”。教會的使命就是在普天下始終向世人宣告我們的希望。開啟聖門後，教宗接著主持聖誕子夜彌撒，慶祝救主耶穌基督的誕生。

彌撒結束後，教宗在一群不同國籍的兒童陪同下，前往大殿內的聖誕馬槽，將聖嬰耶穌像恭放在馬槽內。在基督降生的這個場景前，教宗也祈禱片刻，提醒眾人關注生命。最後，教宗乘坐輪椅穿過大殿中央通廊，問候兩邊的信眾。

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