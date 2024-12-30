教宗致唁電：卡特是一個促進和解與人權的人

教宗方濟各在由國務卿帕羅林樞機署名的唁電中，稱剛去世的美國前總統卡特的工作具有“深厚的基督信仰根基”。

（梵蒂岡新聞網）“各民族之間的和解與和平事業、捍衛人權，以及窮人和有需要者的福祉”。教宗以這三項“行動”確認了美國前總統卡特（Jimmy Carter）在政治和機構工作中最崇高的意義。卡特於12月29日星期天在喬治亞州普萊恩斯（Plains）的家中去世，享年100歲。他剛於10月1日慶祝了他的百歲生日。

重要時刻

教宗方濟各得知卡特去世的消息後，在一份由聖座國務卿帕羅林樞機署名的唁電中，承認這位美國第39任國家元首“深厚的基督信仰”是他行動的根基，使他贏得了2002年的諾貝爾和平獎。卡特在1976年的大選中擊敗福特（(Gerald R. Ford)總統，於1977年1月20日宣誓就任總統。他在外交上取得的重大成就乃是在戴維營旨在結束阿以衝突的談判，促成埃及總統薩達特和以色列總理貝京於1978年9月17日在白宮簽署了歷史性的和平協議。

拜登：“非凡的領導人”

在冷戰的艱難氣氛下，卡特總統任內的出色行動也包括當時所稱的緩和行動，例如恢復美國與蘇聯關於限制戰略武器的對話。2002年，他成為第一位訪問古巴並與菲德爾·卡斯特羅會唔的前總統，挑戰對古巴的封鎖。同一年，他因關注人權和一般的邊緣化現象而獲得諾貝爾獎。當時，諾貝爾獎委員會表示，“他的工作將被銘記百年以上”。

美國總統拜登宣布1月9日為全國哀悼日。他說：“美國和世界失去了一位非凡的領導人。”

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