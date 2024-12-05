教宗：民眾熱心敬禮和團結互助都是來自基督的愛

教宗方濟各致函“善會和民眾熱心敬禮”國際會議，強調福傳的效力、見證的美，以及默默行愛德的價值。

（梵蒂岡新聞網）在宗教遊行中帶著基督，“每天都背著上主建議我們的十字架”或背著“我們所遇見的躺在路邊的弟兄，就如善牧所做的那樣，這都是愛，都是默默地行愛德”教宗方濟各在“善會和民眾熱心敬禮”國際會議開幕禮的致函中如此表示。這次會議在西班牙的塞維利亞舉行，教宗特使、聖座國務院一般事務副國務卿佩納（Edgar Peña Parra）總主教宣讀了教宗的信函。

聖厄瑪奴耳

教宗在信函中提到與會者們所默想的聖厄瑪奴耳（Manuel Gonzàles Garcia）主教，他是19世紀末、20世紀初期的人物。這位聖人將塵世生活比作朝聖，是“一個前往和返回的旅程。在前往時以基督為起點，子民為終點；在返回時，從子民開始，再以基督為終點”。

教宗闡明，這位聖人“談的不是虔敬、公開禮儀或默觀祈禱”，而是“教會的社會工作、為改變世界的平信徒義務，以及需要讓天主的溫柔親近身心受苦的人”。不過，聖厄瑪奴耳的話“反映同一個愛”，就是“我們從基督那得到並帶給子民的愛，並同子民一起將這愛重新帶給基督。這就是我們在塵世生活中不斷前往和返回的行程”。

有效福傳的挑戰

教宗提到，在這次大會的計劃中出現了3個挑戰，從而也有向天主聖三的三重祈求。“向天父祈求在我們工作中的福傳效力、向聖子祈求我們生活見證的美、向聖神祈求默默行愛德的一顆心，使我們的愛也能以默默無聞的方式帶給人群”。

我們生活見證的美

寫到這裡，教宗表示，他很高興“看到宗教遊行的隊伍在靜默祈禱的節奏中前行”。無論是“肩負重擔，還是純粹的陪伴，無論是穿著懺悔衣還是手持念珠，都是同樣的熱心，同樣的愛”。聖厄瑪奴耳寫道，“與基督一起哭泣，陪伴被遺棄的基督”，好似“愛得瘋狂”。許多看到你們的人肯定是向你們說，認為如此的努力沒有意義”。

生活的食糧使我們的社會飽飫

教宗最後表示，宗教遊行的隊伍最後來到聖體龕前，“上主在那裡等待我們”。上主“是唯一能使我們的社會飽飫的食糧、是來到世界上為奉獻自己、供人食用的麵餅。祂從祭台上召喚我們與祂交談，成為我們的慰藉和安歇之處”。作為在旅途中的子民，“我們回到自己的家庭，為的是繼續傳播那種喜樂、那種美、那種熱情洋溢的愛，將它們傳給自己的子女、家人、朋友及鄰人”。

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