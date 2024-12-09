巴黎聖母主教座堂重新開放：但願這是法國教會更新的標誌

法國巴黎的主教座堂在五年前因火災受嚴重損壞而關閉後，於前天，8日重新開放。教宗在一封信函中對國際間為修復大殿作出的慷慨捐獻表示欣慰，同時他也對所有參與修復的人士在工作過程中經歷的“靈修旅程”表示感激。教宗請所有進入聖殿的信友重拾他們的信仰產業。

（梵蒂岡新聞網）法國巴黎美麗的聖母主教座堂因為在五年前的火災中受嚴重損壞而被關閉後，於12月7日由總主教于爾里克再度打開了殿門。總統馬克龍懷著感動的心情與夫人及巴黎市長阿盧女士一起穿過聳立的廊柱進入聖殿。於2019年發生嚴重火災的聖母大殿重新開放，是法國和全世界的驕傲：超過兩千名手工藝人、建築師、工程師參與了這項修復工程。以燈光投射在聖殿正面上的巨大“Merci”（感謝）字樣，表達了對他們的謝意。前來參禮的人士中，包括13位法國主教，2位東方禮宗主教，1位東正教大主教和一些聖墓騎士團騎士。

向在場數十位身著制服的消防員致敬的掌聲長達5分鐘之久，來自各地的國家元首和政府首長也都起立致敬。美國候任總統特朗普在法國總統馬克龍身旁參禮。兒童合唱團的歌聲和小提琴及大提琴的樂聲，增強了人們的激動心情。這裡，不再有煙火的留痕，這是一個集體的蘇醒。“在這一刻，我們要把這座教堂歸還給基督信仰，歸還給法國和全世界。今晚，聖母大殿重生了！”馬克龍總統在致詞時這樣說。

“五年完工的承諾兌現了。”巴黎的總主教于爾里克說。他回顧了參與修復的人士以何種勇氣不辭辛勞地完成這一工程。為此，教宗在寫給總主教的信函中表達了對他們的感激和鼓勵。教宗的信函由聖座大使米廖雷總主教向在場人士誦讀了。教宗感謝所有將這座象徵巴黎的聖殿恢復了它原有美麗的人士，他請大家借此機會給予法國教會更新的動力。

長達五年，有包括消防員、婦女、政府人士等兩千多人合作完成的修復工作，令這個寶貴的聖殿得以重新歸還巴黎市民和來自世界各地的遊客，對此，教宗深感欣慰。對這些參與修復工作的人來說，能夠使這敬禮場所重新開放，是他們的一個“靈性的旅程”。為了這項工程，籌集到8億4千6百萬歐元，捐獻者共34萬。

教宗強調，國際間慷慨解囊，為修復工程作出了重大貢獻。這不僅是為藝術和建築作出努力的表現，也展現了對這座大殿所代表的神聖價值的重視。教宗說，我們的心為這個信仰與建築的傑作有消失的可能而悲痛，它是你們國家歷史的千年見證。今天，這悲傷和哀慟被喜樂、慶祝和贊頌取代了。教宗指出，這項工程追隨了他們先祖在工作中活出信仰的足跡。他祝願這座令人贊嘆的聖殿成為法國教會作出先知性更新的標誌。教宗也請大家經由這次的修復，重新擁有自己的信仰產業。

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